"Вітю, що за еротика?" – Циганков шокував відвертим фото на Мальдівах у компанії чарівної незнайомки

Лідер Динамо Віктор Циганков на повну насолоджується останніми днями відпочинку.

Як відомо, віце-капітан Динамо Віктор Циганков відпочиває на Мальдівах. Вже завтра, 24 червня, частина гравців "біло-синіх" вийдуть з відпустки, проте 21-річний атакувальний хавбек ще має кілька днів на відпочинок через участь у матчах збірної України проти Сербії та Люксембургу.

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Раніше Циганков вже викладав кілька фото з відпочинку, проте останнє перевершило усі попередні. На ньому зображений не лише Віктор, а й невідома широкому загалу дівчина. Це перше подібне відверте фото в Instagram Циганкова.

Зрозуміло, що підписники динамівця не могли не відреагувати на це. "Вітю, що за еротика?" – написала дружина Романа Яремчука Христина. До слова, дівчина також полюбляє викладати відверті фото.

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Не втримався і Міккел Дуелунд, який зараз у складі збірної Данії виступає на Євро-2019 U-21. "Мені це подобається", – написав данець. "Мені теж", – відповів Циганков.

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 Циганков провів 26 матчів, забив 20 голів та зробив 17 асистів. Нещодавно динамівець став найдорожчим гравцем УПЛ – згідно даних Transfermarkt, його вартість складає 20 млн євро.