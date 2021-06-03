Отчетную контрольную игру принял стадион Днепр-Арена. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Северная Ирландия на "Футбол 24", стартовал в 21:00. За последние 10 игр команда Шевченко одержала только одну победу, а уступила 5 раз, и это еще не учитывая техническое поражение от Швейцарии. "Зелено-белая армия" не впечатляла еще больше. Британцы лишь благодаря разгрому Мальты прервали 8-матчевую безвыигрышную серию (аж 6 поражений и 2 ничьи).

Украина – Северная Ирландия: онлайн-трансляция матча

"Сине-желтые" обыгрывали этого неуступчивого соперника исключительно в 90-х усилиями Реброва и Шевченко. После этого не победили Северную Ирландию трижды подряд, а на Евро-2016 вообще проиграли. Разница голов в тех 3 официальных поединках ужасает – 0:2. Украина снова без нескольких ключевых исполнителей. Цыганков и Зинченко как главные потери. Далее сборную ждет последний контрольный матч против Кипра (7 июня). А уже 13 июня старт Чемпионата Европы в противостоянии с Нидерландами.

Украина – Северная Ирландия – видео гола

Уже на 1 минуте Ярмоленко на скорости с помощью стеночки с Яремчуком создал классный момент. Сам же капитан сборной и завершал в касание, но не попал в дальний. Главная звезда гостей Стюарт Даллас едва не ответил своим проходом. Защитник Лидса, забивший в прошлом сезоне АПЛ суммарно 6 голов в ворота Манчестер Сити, МЮ, Тоттенхэма и Лестера, не понял партнера в пределах штрафной Бущана. Зубков открывается за спинами не хуже Далласа. Сначала игрок Ференцвароша выложил идеальный пас Яремчуку – Пиккок-Фаррелл еле потянул. А уже после розыгрыша углового Караваев подал, Зубков сам мягко кивнул снаряд в сетку.

Только в состав команды Шевченко добавились последние легионеры, кроме Зинченко, как сборная стала выглядеть совсем иначе. Быстрая агрессивная игра обеими флангами, зрелищные моменты, активные подключения, хорошая подстраховка в обороне, продуманные атаки в 7-8 игроков. Ярмоленко настолько ведет за собой, будто и не провел большинство сезона АПЛ в лазарете или на скамейке запасных. Опять острый пас Андрея, Миколенко ворвался и сбросил Малиновскому – выше, но публике и Шевченко нравится. Грязная игра от наших топовых легионеров в центре поля, желание иногда зашкаливает. Малиновский и Ярмоленко могли бы спокойно в первые 20 минут получить по желтой, если бы это был официальный матч.

Вот это уже неприятно. Бущан вырезал блестящий пас а-ля Эдерсон. Зубков вырвался в штрафную и снова покатил Яремчуку – удар в голкипера, добивание Ярмоленко выше. Да, бригада Марчиняка зафиксировала легкий офсайд, но транжирить такие супермоменты нельзя даже со свистком судьи, а мы уже как будто привыкаем к такому. А вот вам и пример классного быстрого выхода из обороны. Забарный на Малиновского, тот элегантно за спины. Яремчук пробил метров с 25 и снова не попал. Роман сегодня получше разгоняет атаки, чем завершает.

Вырисовывается у наших ребят топ связочка. Ярмоленко который уже раз тонко обыгрался с Яремчуком. Жаль только, что обводящему удару минимально не хватило точности. Вот это британский футбол. Фергюсон дал пощечину Ярмоле в борьбе, тот мгновенно и сурово ответил. Очередное крутое врывание Миколенко в штрафной после магической двухходовки Малиновского и Зубкова. Виталий сделал все, чтобы Ярмоленко забил, но реализация сегодня – единственная претензия к сборной. У соперника прогнозируемый источник остроты. Макнейр подал стандарт, Браун позиционно переиграл Матвиенко – суперсейв Бущана спасает!

Сидорчук – тихий герой первого тайма. Сколько же мячей выгрызал и ошибок партнеров исправлял капитан Динамо! А на последних секундах мог положить фирменный гол времен Луческу в Киеве. Малиновский подал на грань штрафной, удар с лета, вот только вратарь соперника на месте. Сразу 11 выстрелов Украины против 1 у Северной Ирландии. Однако лишь 3 попадания в створ освещают главную проблему. Такими темпами можно повторить кошмар матча с Казахстаном!

Обмен ударами после перерыва. Гости попытались нагрузить нашу оборону, но единственный острый момент создали после того, как Баллард прошелся по ногам Малиновского, а потом выложил разрезной пас. Удар начисто заблокировал украинский защитник. Британцы зря выпрашивали пенальти. Руслан долго лежал на газоне, но вроде обошлось. У наших после выхода в перерыве Марлоса и Беседина вместо Зубкова и Яремчука атакующая игра не очень клеится. Артем на 61 минуте неплохо открылся и отдал пяткой, однако Миколенко уже проскочил и не просчитал намерение партнера.

Ярмоленко заработал острый стандарт. Малиновский перекрутил, пробив очень сильно – это больше о регби. Дальнюю попытку Шапаренко заблокировали. Даллас идеально навесил, но хавбек шотландского Сент-Джонстона Маккан простил, не попав с нескольких метров. Второй лучший бомбардир в истории сборной Северной Ирландии Лафферти нагло оттолкнул Караваева, а затем создал момент для Смита, который также промахнулся с выгодной позиции в штрафной. Оба нападающих, к слову, усилили игру со скамейки запасных.

Ответ Шевченко, смена динамовской связи в центре поля на игроков Шахтера. Ничего себе вышел вместо Шапаренко 18-летний Судаков! Хавбек "горняков" сразу же обострил в штрафной – финтами накрутил Балларда и несколько коряво отдал на Ярмоленко, а затем сам же добивал с острого угла. Малиновский подал угловой. Беседин чудом не забил после отскока, а перед динамовцем уже были пустые ворота! Эх, подвела техника. Очередной роскошный замысел лидера Аталанты, уставший Ярмоленко притормозил атаку. Судаков и Караваев несколько раз простреливали справа, Беседин испытывает проблемы с тем, чтобы качественно открыться.

Крутой проход и пас Матвиенко! Марлос пропустил, Ярмоленко очень долго думал, в итоге Беседин тяжеловато тянулся к мячу и не смог прошить вратаря. Артем таки забил, но из офсайда. Жаль, очень уж эффектной получилась комбинация. Беседин заработал стандарт в 30 метрах от наших ворот. Макнейр в отчаянии – воспитанник МЮ обвел стенку с воротами заодно. И в заключение Марлос загубил очередной 100-процентный момент сборной. Судаков классно разогнал атаку, ярмоленко продлил, а этнический бразилец дал мимо ворот. Этот эпизод – настоящий символ матча, в котором мы вполне могли как выиграть со счетом 5:0, так и сыграть 1:1.