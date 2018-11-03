Олимпик – Карпаты, Мариуполь – Арсенал-Киев: анонсы матчей УПЛ

В рамках 14-го тура УПЛ Олимпик принимает Карпаты, а Мариуполь сыграет против Арсенала-Киев. Анонс поединков читайте на Футбол24.

Олимпик – Карпаты

3 ноября, 19:30, Киев, стадион им. В. Лобановского

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Прошедшая неделя у Олимпика не ​​задалась. Сначала команда откатала неудачный выезд в Полтаву, в большинсве проиграв из-за глупого автогола и шального удар Кулача – после него мяч, вероятно, даже не пересёк линию ворот. В среду же донеччане сыграли кубковый поединок против Шахтера, в меньшинстве уступив со счётом 3:2. Уровень футбола команды Вячеслава Шевчука в обеих встречах был достаточно конкурентным, а главное – было заметно, что он постепенно набирает обороты. Впрочем, настоящим признаком класса является стабильность и победы против равных себе коллективов – таких, как Карпаты, идущие вслед за Олимпиком с двумя очками отставания.

Статистика противостояния Олимпика против Карпат

Всего: 11 матчей, 3 победы Олимпика, 3 ничьи, 5 побед Карпат. Разница мячей – 11:15.

В Премьер-лиге: 11 матчей (+3, =3, -5, 11:15)

Львовяне в минувшие выходные съездили в Одессу и устроили там настоящее хоррор-шоу, уничтожив Черноморец с нетипичным для себя счётом – 0:5. "Зелёно-белые" так хотели доказать свою силу, что не останавливались даже в компенсированное время, забив два последних мяча на 90+4 и 90+6 минутах. Конечно, разгром аутсайдера – пусть и весьма крепкого – не является каким-то геройством, но после пяти подряд матчей без побед и такой результат обнадёживает. Если продолжать в таком же духе, то можно побороться даже за первую шестёрку, к которой пока не так далеко – а Олимпик вообще можно обойти прямо сейчас, запрыгнув как минимум на девятое место.

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Команды подходят к поединку практически в оптимальных составах. Донеччане не имеют ни травмированных, ни дисквалифицированных, оперируя полным набором исполнителей, а Карпаты снова могут рассчитывать на помощь Франциско ди Франко и Артёма Федецкого – прошлый тур они пропускали из-за перебора желтых карточек. Впрочем, по той же причине сегодня не сыграет центральный защитник львовян Ади Мегремич – это единственная потеря команды Жозе Мораиша. На эту позицию Карпаты успели найти усиление в лице легендарного Папы Гуйе, которого подписали на днях, но вряд ли он выйдет на поле уже сегодня.

"Изюминки" матча

– Олимпик на своем поле не может победить Карпаты в течение четырёх последних матчей, оформив два поражения и две ничьи.

– "Олимпийцы" в роли хозяев не могут "размочить" ворота "львов" на протяжении 395-ти минут.

– Голевая гостевая рекордная серия Карпат длится 11 матчей, в которых команда забила 18 мячей.

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Карпаты

Олимпик: Махновский – Зубейко, Гришко, Цимбалюк, Е. Пасич – Гай, Кольцов – Ксёнз, Политыло, Балашов – Дегтярёв

Карпаты: Шевченко – Мирошниченко, Бородай, Федецкий, Лебеденко – Эрбес, Ди Франко – Швед, Мякушко, Карраскаль – Гуцуляк.

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Мариуполь – Арсенал-Киев

3 ноября, 14:30, Мариуполь, стадион им. В. Бойко

Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Мариуполь последнее время выглядел крайне убедительно, если и проигрывая, то только грандам. Впрочем, после отрезка, в котором удалось выиграть четыре из шести матчей (включая с Зарей), подопечные Александра Бабича неожиданно уступили на выезде в Чернигове – причём совершенно по делу. Команда не была похожа сама на себя, проигрывая борьбу, допуская большое количество элементарных ошибок и банально подсев физически в конце, чего раньше за азовцами не водилось. После этого Мариуполь ещё и очень неожиданно вылетел из Кубка, проиграв перволиговскому Ингульцу. Сегодня будет шанс реабилитироваться за поражение, ведь соперником выступает однозначный аутсайдер – и права на осечку уже точно нету, ведь конкуренты находятся на расстоянии одной победы.

Статистика противостояния Мариуполя против Арсенала-Киев

Всего: 26 матчей, 10 побед Мариуполя, 6 ничьих, 10 побед Арсенала-Киев. Разница мячей – 35:38.

В Премьер-лиге: 23 матча (+8, =5, -10, 30:38)

Арсенал-Киев в прошлом туре дал неплохой бой Шахтеру – впрочем, запала "канониров" хватило только на 45 минут, после чего команда глотнула три мяча и не ответила ни одним. Конечно, судить команду Вячеслава Грозного по поражению "горнякам" не имеет смысла, но за тур до этого она уступила Львову, который примерно равен Мариуполю – и вот этот факт должно настораживать. Пока какого-то фантастического прорыва в игре киевляне не сделали, так что на поединок против азовцев они снова выходят в статусе аустсайдера. Впрочем, это не означает поражение – просто для победы в Мариуполе Арсеналу-Киев придётся показать принципиально новый уровень футбола.

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Проблем с составом команды не имеют. Мариуполь снова может рассчитывать на помощь Валерия Федорчука, который пропускал предыдущий тур из-за дисквалификации, а вот Арсеналу-Киев придется обойтись без Алексея Майданевича, который перебрал жёлтых карточек. Впрочем, это единственная потеря коллектива Вячеслава Грозного.

"Изюминки" матча:

– Мариуполь побеждает Арсенал-Киев в чемпионатах в течение трёх матчей подряд – причем с одинаковым счётом 2:1

– Арсенал-Киев может отпраздновать 100-ю победу в Премьер-лиге.

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Арсенал-Киев

Мариуполь: Гальчук – Тищенко, Быков, Яворский, Демири – Игнатенко, Федорчук – Чурко, Мишнёв, Вакула – Борячук

Арсенал-Киев: Ситало – Насонов, Карась, Сагуткин, Дубинчак – Домбровский, Ориховский – Баланюк, Вакулко, Лола – Акулинин