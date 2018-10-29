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Черноморец – Карпаты – 0:5 – видео голов и обзор матча

28 октября 17:22 300 Читати українською
Черноморец – Карпаты – 0:5 – видео голов и обзор матча
Черноморец – Карпаты – 0:5 / ФК Карпаты

Карпаты в 13 туре УПЛ разбили Черноморец на выезде. Смотрите видео голов и обзор матча.

Карпаты забили в начале первого и второго таймов. На 79-ой и на 90+4-ой забил Сергей Мякушко, который вышел на замену. Точку в матче поставил Гуцуляк, забив на последней компенсированной минуте.

Карпаты на выезде разгромили Черноморец и прервали 5-матчевую безвыигрышную серию в УПЛ

Карпаты прервали 5-матчевую безвыигрышную серию, набрали 13 очков и оторвались от предпоследнего места. Там с 9 баллами остался Черноморец.

Шахтер и Динамо сохраняют интригу, Заря в яме, а Карпаты снова провалили первый тайм – итоги 12 тура УПЛ

Украина. УПЛ, 13 тур

Черноморец – Карпаты – 0:5

Голы: Швед, 2 (пен), Понде, 47, Мякушко, 78, 90+4, Гуцуляк, 90+6

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Украина13 тур

Черноморец - Карпаты: Воскресенье 28 октября 2018

Черноморец
Матч окончен
0 : 5
Карпаты
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