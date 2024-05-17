Во время матча жирондинцев и Дюнкерка в 34 туре украинец якобы назвал защитника соперника Альюна Ба "black pussy". Сенегалец обвинил Даниила Игнатенко в расизме.

Хавбек сборной Украины – об обвинениях в расизме: "Я не виноват – меня пытались спровоцировать"

Дисциплинарная комиссия LFP рассмотрела дело и не нашла оснований для дисквалификации полузащитника Бордо.

"Ознакомившись с отчетом о расследовании, заслушав игроков и представителей клуба, комиссия отмечает, что в нем нет достаточно убедительных элементов, которые бы позволяли с уверенностью установить существенность дискриминационных фактов, приписываемых игроку Даниилу Игнатенко", – написано на официальном сайте LFP.

Напомним, украинец выступает в составе Бордо с 2022 года. В текущем сезоне Игнатенко сыграл за жирондинцев в 33 матчах, забив два гола и отдав один ассист. Бордо сейчас выступает в Лиге 2 и потерял все шансы повыситься в классе.

Реал зазіхнув на скарб Фонсеки: в екс-наставника Шахтаря розкрився феноменальний тінейджер і переплюнув Азара