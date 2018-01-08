Шахтер – Олимпик – 3:2 – видео голов и обзор матча

Шахтер победил Олимпик в 1/8 финала Кубка Украины (3:2). Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Олимпик.

Олимпик смог создать проблемы Шахтеру в матче 1/8 финала Кубка Украины. Подопечные Шевчука забили первыми а также смогли сравнять счет, находясь в меньшинстве. Но Шахтер все же дожал соперника и праздновал победу – 3:2.

Шахтер в большинстве одержал волевую победу над Олимпиком и вышел в 1/4 финала Кубка Украины

Легкой прогулки у "горняков" накануне Классического не получилось. Олимпик выглядел достойно, однако прекратил борьбу за Кубок Украины.

Кубок Украины, 1/8 финала

Шахтер – Олимпик – 3:2

Голы: Мораес, 63, Тотовицкий, 66, Данченко, 83 – Билоног, 55, Гай, 81

Удаление: Гришко, 62

