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Санін звинуватив суддівський корпус УПЛ в упередженості щодо Маріуполя

27 октября 12:22 53 Читати українською
Санін звинуватив суддівський корпус УПЛ в упередженості щодо Маріуполя
Андрій Санін / Фото ФК Шахтар

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін заявив, що арбітри часто помиляються не на користь приазовського клубу.

"Иногда судейский корпус принимает не совсем обоснованные решения. Этим судьи бьют по нашей команде, по футболу в целом. Чем вызвано такое судейство, я не могу сказать. То, что действия арбитров бывают нелогичными и неправильными по отношению к Мариуполю, это факт.

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В прошлом году, когда борьба шла за первую шестерку чемпионата, мариупольский клуб испытывал давление практически во всех матчах. Это выливалось или в пенальти в наши ворота, или в удаления игроков Мариуполя", – цитирует Санина издание pr.ua.

Следующий поединок Мариуполь проведет проде против Десны сегодня, 27 октября, начало в 14:00.

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Десна - Мариуполь: Суббота 27 октября 2018

Десна
Матч окончен
2 : 0
Мариуполь
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Десна - Мариуполь Мариуполь Мариуполь Андрей Санин
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