Грозный: Футболисты Арсенала-Киев смотрели на игроков Шахтера, как на людей с другой планеты

Главный тренер Арсенала-Киев Вячеслав Грозный после матча с Шахтером успел подробно проанализировать игру команды и вспомнить прошлое, и рассказать о своем видении будущего команды.

"Сегодня играли команды двух разных весовых категорий. Команда, которая возглавляет чемпионат, и которая является аутсайдером УПЛ. Конечно, класс игроков Шахтера, как и киевского Динамо, очень высокий для нашей команды. И чтобы играть на равных с ним, нужно правильно действовать от стартового до финального свистка. Тем неделю готовишься, рассказываешь, каждый день проводишь теории, выходишь на поле, это все тренируешь. Все все понимают, но когда выходят на поле, то сначала один не дорабатывает, другой не дорабатывает. Центральный треугольник полузащитников за весь матч сегодня и может разве что несколько раз отобрал мяч. Мы проиграли из-за того, что не выполнили тактические задачи, которые я дал команде. Но сразу скажу, что ответственность за результат я беру на себя.

У меня есть индивидуальные претензии к отдельным игрокам, но я публично об этом не говорю. Но мы договаривались о том, что центральный треугольник Вакулко-Домбровский-Евтоски должны закрыть центральный треугольник Шахтера, откуда, как с диспетчерского пульта, идет большинство передач. Шахтер очень хорошо наигрывает игроков, которые выходят из глубины, поэтому там нам надо было закрыть... Одновременно нужно было закрывать фланги, перестраиваясь. Опять центральный треугольник должен работать. На тренировке они делали все хорошо, но против них не играли футболисты Шахтера, а те игроки Арсенала, которые не должны были выйти сегодня в стартовом составе.

Арсенал-Киев – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча

Я уже не говорю, что у нас пять игроков, которые играли в старте против Ворсклы, сегодня пропускали матч. А если добавить Алексеева, то будет шесть. Кто? Гринь и Сагуткин, принадлежащие Шахтеру, согласно арендному договору не имели права играть. В матче с ФК Львов желтую получил Дубинчак, был удален Лола. Фактически весь левый фланг у нас полностью выпал. Ореховский до сих пор лечится.

А когда говорят, что Шахтер вышел на основным составом, то послушайте, у них все игроки основные. Все много стоят. А те, кто вышел сегодня против нас, больше хотят, чем те, кто пока готовится к другим матчам. Фактически весь первый тайм мы терпели, дорабатывали, но не брали игроков в центральной зоне, и меня это не устраивало. Я видел, какие изменения сделаю в перерыве. Мы подавали штрафной на ворота соперника. Баланюк его подал ... вратарю в руки. Пошла контратака, и мы пропустили мяч, фактически в раздевалку. Это очень психологически влияет. Если бы мы сыграли 0:0 первый тайм, еще были шансы и я сделал бы определенную перестройку. Но мне пришлось пойти на некоторые кардинальные шаги. Я выпустил Фещука, хорошо играет головой и имеет опыт. И решил выпустить третьего центрального защитника Карася, чтобы наши крайние защитники имели возможность активнее включаться, и была подстраховка, когда включаются Исмаили и Бутко.

Уровень мастерства соперника значительно выше. Чудес не бывает. Уже при счете 0:3 и я выпустил молодого Стрижака в опорную зону, у нас начали появляться моменты, но не проходил последний шанс. Можно вспомнить, что в начале матча Ермаченко выскочил фактически один на один. Я не говорю, что забей мы тогда, Арсенал бы выиграл. Реальность для сегодняшнего Арсенала выиграть у сегодняшнего Шахтера – знаете, это из области фантастики. Что вратарь все потянет, не будем делать ошибок ... К большому сожалению, мы не выполняли то, о чем договаривались. Игроки передерживали, а Шахтер по "принципу трех секунд" сразу при потере мяча вступает в прессинг. На тренировках мы выходили и отрезали группу игроков. Сегодня и Вакулко, и Баланюк, и Домбровский, все полузащитники начинали обводки, ведение мяча, теряли его и Шахтер накрывал.

Меня не устраивает, когда больше всех отобрал мяч нападающий Акулинин. Ему браво, но очень плохо, что полузащитники не отнимали мяч. То, что они смотрели на игроков Шахтера, как на людей с другой планеты, это никого не интересует. Вы вышли играть и играете в одном чемпионате! Потому что можно сыграть правильно и взять очки. Десна могли сыграть вничью с Шахтером.

Можно проигрывать, но мне показалось, что ряд игроков немного боялись Шахтер. И они не поверили, что играя правильно, можно играть на равных. В 2002-2003, 2004 годах мы дважды домашние матчи сыграли 0:0 с Шахтером. Там игроки терпели и дорабатывали. Более того, в сезоне 2002-2003 мы должны были выигрывать на Олимпийском.

Арсенал-Киев – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

У меня сейчас был достаточно жесткий разговор с игроками в раздевалке. И я сказал, чтобы они не удивлялись, если я группу игроков переведу в дубль, потому что вы не дотягиваете до первой команды. Кто не будет отбирать мяч – играть у меня не будет. Если вы не можете отдать передачу, тогда хотя бы мешайте сопернику играть, правильно перестраиваясь! И говорю им – не бойтесь, я все равно отвечаю за результат. Не было результата в Раванелли – его уволили, не будет у меня – могут уволить и меня, это нормально.

Но я также понимаю реалии. Игроки Шахтера настолько быстро принимают решения, некоторые наши игроки думают, чтобы скорее матч закончился. И как можно сравнивать Шахтер и Арсенал, если один игрок Шахтера стоит больше, чем 10-летний бюджет Арсенала!", – рассказал Грозный на послематчевой пресс-конференции.