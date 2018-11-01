Кубок Украины: СК Днепр-1 разгромил Калуш, Мариуполь неожиданно уступил Ингульцу

Состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины.
Горняк, представляющий Вторую лигу Украины, в родных стенах минимально проиграл ФК Львов. Первый тайм встречи завершился нулевой ничьей. Львов владел территориальным преимуществом, однако забить не смог. Единственный гол в матче львовяне забили на 80-й минуте усилиями Аугусто, которому удалось огорчить голкипера хозяев Кучера.
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В другом матче игрового дня СК Днепр-1 на выезде уверенно обыграл второлиговый Калуш. Днепровский клуб решил все вопросы еще в первом тайме. Подопечные Михайленка открыли счет на экваторе первого тайма. Мигунов результативно пробил на 22-й минуте. Через 10 минут удвоил счет 18-летний Александр Назаренко, а довершил разгром хозяев Кулиш, который отличился на 41-й минуте. Во втором тайме команды голов не забивали.
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В другом матче игрового дня Мариуполь уступил Ингульцу. Уже на 20 минуте азовцы остались вдесятером. А до перерыва уступали 0:2. После перерыва Мариуполь пропустил и третий раз. На 82-ой минуте составы выровнялись, а подопечные Бабича сократили отставание в счете с пенальти.
В итоге СК Днепр-1, ФК Львов и Ингулец вышли в четвертьфинал Кубка Украины.
1/8 финала Кубка Украины
Горняк – ФК Львов – 0:1
Гол: Аугусто, 80
Калуш – СК Днепр-1 – 0:3
Голы: Мигунов, 22, Назаренко, 32, Кулиш 41
Ингулец – Мариуполь – 3:1
Голы: Козлов, 24 (пен), Хучбаров, 45, Кобуладзе, 61 – Полегенько, 83 (пен)
Удаление: Кобуладзе, 83 – Поспелов, 20
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