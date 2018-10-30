toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ВИШАЙ ШРИВАДДАНАПРАБХА

Карраскаль: Несмотря на разгром матч с Черноморцем был тяжеловатым

29 октября 17:10 31 Читати українською
Карраскаль: Несмотря на разгром матч с Черноморцем был тяжеловатым
Хорхе Карраскаль / Фото: ФК Карпаты

Вингер львовских Карпат Хорхе Карраскаль поделился впечатлениями от матча против Черноморца.

"Игра была немного тяжеловатой. Думаю, что мы сумели сделать все то, что должны были. Так случилось, что я был участником двух эпизодов, которые могли завершиться назначением пенальти. В первом случае я пробивал по воротам, а мяч попал в руку. Это голевой момент, следствием которого стало пенальти и, наконец, гол. Второй эпизод после перерыва тоже должен был завершаться назначением одиннадцатиметрового. Считаю, что это пенальти.

Черноморец – Карпаты – 0:5 – видео голов и обзор матча

Не было наших двух ведущих игроков: Федецкого и Ди Франко. Впрочем у нас состав таков, что всегда готов сыграть, несмотря на отсутствие одного из игроков. Мы должны были выйти на поле и сделать все, как положено. Это все мы сегодня продемонстрировали на футбольном поле.

Я не знал о статистике предыдущих матчей Карпат в Одессе, но мы всегда хотим выигрывать. Куда бы мы ни ехали и с кем бы мы не играли. Это очень хорошо, что мы на выезде победили Черноморец", – цитирует Карраскаля официальный сайт Карпат.

Примитивная атака Динамо, яркая победа Карпат и сейвы Панькива на пути Зари – итоги 13 тура УПЛ

Украина13 тур

Черноморец - Карпаты: Воскресенье 28 октября 2018

Черноморец
Матч окончен
0 : 5
Карпаты
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Карпаты Карпаты Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль Черноморец - Карпаты
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
41
мин
Бертон Альбион
21:45
Ноттингем Форест
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук