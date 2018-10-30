Карраскаль: Несмотря на разгром матч с Черноморцем был тяжеловатым

Вингер львовских Карпат Хорхе Карраскаль поделился впечатлениями от матча против Черноморца.

"Игра была немного тяжеловатой. Думаю, что мы сумели сделать все то, что должны были. Так случилось, что я был участником двух эпизодов, которые могли завершиться назначением пенальти. В первом случае я пробивал по воротам, а мяч попал в руку. Это голевой момент, следствием которого стало пенальти и, наконец, гол. Второй эпизод после перерыва тоже должен был завершаться назначением одиннадцатиметрового. Считаю, что это пенальти.

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Не было наших двух ведущих игроков: Федецкого и Ди Франко. Впрочем у нас состав таков, что всегда готов сыграть, несмотря на отсутствие одного из игроков. Мы должны были выйти на поле и сделать все, как положено. Это все мы сегодня продемонстрировали на футбольном поле.

Я не знал о статистике предыдущих матчей Карпат в Одессе, но мы всегда хотим выигрывать. Куда бы мы ни ехали и с кем бы мы не играли. Это очень хорошо, что мы на выезде победили Черноморец", – цитирует Карраскаля официальный сайт Карпат.

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