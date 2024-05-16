Арбитр Шимон Марциняк не будет общаться с журналистами до окончания чемпионата Европы в Германии.

УЕФА проводит политику открытых дверей в вопросах общения арбитров с прессой. Однако теперь Шимона Марциняка это не касается. В связи с его ошибкой в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов Реал – Бавария (2:1) УЕФА запретил польскому арбитру делать публичные заявления до конца Евро-2024.

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"УЕФА защищает Шимона Марциняка. Во время мастер-классов для прессы перед Евро-2024 журналисты смогут поговорить со всеми арбитрами, за исключением поляка. УЕФА ввёл специальное эмбарго. На мероприятие приехало много немецких журналистов, они не скрывали, что прибыли пообщаться именно с Марциняком", – отметил журналист TVP Sport Шимон Борчух.

Напомним, что на последних секундах матча Реал – Бавария Марциняк дал свисток после отмашки бокового арбитра об офсайде в моменте, который завершился голом Де Лигта. Впоследствии оказалось, что лайнсмен ошибся, зафиксировав офсайд. VAR не мог вмешаться в эту ситуацию, поскольку Марциняк уже дал свисток – таким образом, главный арбитр встречи был признан виновником этого неверного решения, которое стоило Баварии финала ЛЧ.

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