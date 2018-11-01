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Папа Гуйе перешел в Карпаты

31 октября 22:36 109 Читати українською
Папа Гуйе перешел в Карпаты
Папа Гуйе перешел в Карпаты / фото: ФК Карпаты

Карпаты объявили о подписании контракта с экс-защитником Волыни, Металлиста и Днепра Папой Гуйе.

Сенегальский защитник Папа Гуйе подписал контракт с Карпатами. Соглашение рассчитано до конца сезона 2018/19, сообщает официальный сайт львовского клуба.

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В последнее время звучала информация, что Гуйе близок к переходу в Карпаты, которые после 13 туров занимают 10 место в УПЛ. В новой команде сенегалец будет выступать под 19 номером.

34-летний Папа Гуйе известный по выступлениям в Волыни, Металлисте и Днепре. Также защищал цвета Ростова и Актобе. Несколько месяцев назад защитник тренировался с Динамо, однако до подписания контракта дело не дошло.

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