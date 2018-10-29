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Арсенал-Киев – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча

27 октября 19:56 243 Читати українською
Арсенал-Киев – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча
Арсенал-Киев – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча

Шахтер победил Арсенал-Киев в 13 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал-Киев – Шахтер.

На последней минуте первого тайма Алан Патрик открыл счет в матче. Бразилец дальним ударом застал оппонентов врасплох. Сразу удвоить преимущество мог со штрафного Майкон, но Ситало вытащил мяч из-под перекладины.

Шахтер без проблем разгромил Арсенал-Киев и оторвался от Динамо

Шахтер продолжал наседать на владения хозяев. Арсенал-Киев спасал голкипер, помогал ему и каркас ворот, но на 55 минуте гости забили второй. Патрик из глубины классно нашел Исмаили, а тот выкатил мяч Болбату на пустые ворота – 0:2.

А на экваторе второго тайма Коваленко смог заработать одиннадцатиметровый удар, который Виктор сам и реализовал, установив разгромный счет в матче. После третьего забитого мяча Шахтер успокоился и без проблем доиграл матч, получив крупную победу на выезде против киевского Арсенала.

УПЛ, 13 тур

Арсенал-Киев – Шахтер – 0:3

Голы: Патрик, 45, Болбат, 55, Коваленко, 63 (пен)

Украина13 тур

Арсенал-Киев - Шахтер: Суббота 27 октября 2018

Арсенал-Киев
Матч окончен
0 : 3
Шахтер
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