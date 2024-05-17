"Это моя последняя пресс-конференция. Были переговоры, но мы не пришли к согласию, поэтому решение, которое я принял в феврале, остается.

Тухель выдвинул одно условие перед Баварией – мюнхенцы не хотят отпускать тренера

Очевидно, что это тяжело. Такие результаты, как в Лиге чемпионов против Лацио, Арсенала и Реала, сближают вас. Отзывы последних недель стали основой для нашей дискуссии. Но мы не смогли прийти к согласию. Я не буду называть причины. Февральская договоренность остается в силе.

Работа требует полной отдачи, но она также дает мне много энергии. Это моя большая страсть. Для меня хорошая тренировка – это основа отличного дня. Есть немного лучших и более веселых мест, чем футбольная раздевалка.

Безтрофейный сезон с Баварией никогда не бывает удовлетворительным, с этим никто не согласится – в том числе и я. Сейчас мы занимаем второе место в Бундеслиге и набрали такое количество очков, которого было бы достаточно, чтобы выиграть титул в девяти из последних 11 лет, и это с учетом травм, которые были на протяжении всего сезона, и того, что Леверкузен просто отказывался проигрывать. Этого не стоит стесняться.

Сезон ЛЧ был почти идеальным до 87-й минуты в Мадриде. Поражение в последние семь минут может случиться. Вы можете принять это, не стесняясь. Мы очень самокритичны. Мы никогда не убежим от ответственности. Мы имеем право выйти из этого 15-месячного периода с высоко поднятой головой.

Мне немного грустно, потому что я не люблю покидать команды и персонал. Здесь 60, 70 людей, которых ты видишь каждый день. Также стюардов на подземном паркинге и ребят на кухне. Существует связь, которая развивается со временем. Вы работаете в тесном контакте в течение нескольких часов каждый день. Это всегда сложно", – цитирует наставника мюнхенцев Bayern & Germany.

Напомним, что руководство Баварии пыталось найти замену Тухелю в течение длительного времени, но кандидаты один за другим отказывались от предложений. Мюнхенцы попытались оставить немца во главе клуба, впрочем, Томас не пришел к согласию с руководителями. Пока не известно, кто будет руководить командой в следующем сезоне.

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