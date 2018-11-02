Ротань: Это случайность, что Шахтер обыграл Олимпик в матче Кубка Украины

Ассистент главного тренера донецкого Олимпика Руслан Ротань отреагировал на критику наставника Шахтера Паулу Фонсеки после матча 1/8 финала Кубка Украины.

"Я не знаю, как это расценивать, но мне неприятны его высказывания. Он авторитетный тренер и должен это понимать. В его команде собраны лучшие украинские футболисты и легионеры. О бюджете Шахтера все знают. Команда может позволить себе играть в остроатакующий футбол.

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Что мы могли им предложить? Естественно, организацию в обороне и хорошие контратаки. Мне очень понравилось, как ребята действовали. Это просто случайность, что Шахтер выиграл, честное слово! Потому что слова Фонсеки не сходятся с тем, что было на поле.

Наверное, Фонсека больше расстроен своей командой, чем нами, что мы играли, так сказать, в антифутбол", – цитирует Ротаня 112.ua.

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