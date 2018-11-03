В рамках 14-го туру УПЛ Олімпік приймає Карпати, а Маріуполь зіграє проти Арсенала-Київ. Анонс поєдинків читайте на Футбол24.

Олімпік – Карпати

3 листопада, 19:30, Київ, стадіон ім. В. Лобановського

Головний арбітр: Ігор Пасхал (Херсон)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Минулий тиждень у Олімпіка не завдався. Спочатку команда відкатала невдалий виїзд у Полтаву, в большості програвши через дурний автогол та шальний удар Кулача – після нього м'яч, ймовірно, навіть не перетнув лінію воріт. В середу ж донеччани відіграли кубковий поєдинок проти Шахтаря, в меншості поступившись з рахунком 3:2. Рівень футболу команди Вячеслава Шевчука в обох зустрічах був досить конкурентним, а головне – було помітно, що він поступово набирає оберти. Втім, справжньою ознакою класу є стабільність та перемоги проти рівних собі колективів – таких, як Карпати, що йдуть прямо за Олімпіком з двома очками відставання.

Статистика протистояння Олімпіка проти Карпат

Всього: 11 матчів, 3 перемоги Олімпіка, 3 нічиї, 5 перемог Карпат. Різниця м’ячів – 11:15.

У Прем’єр-лізі: 11 матчів (+3, =3, -5, 11:15)

Львів'яни на минулих вихідних з'їздили в Одесу та влаштували там справжнє хоррор-шоу, знищивши Чорноморець з нетиповим для себе рахунком – 0:5. "Зелено-білі" так хотіли довести свою силу, що не зупинялися навіть у компенсований час, забивши два останніх м'ячі на 90+4 та 90+6 хвилинах. Звісно, розгром аутсайдера – нехай і вельми міцного – не є якимось геройством, але після п'яти поспіль матчів без перемог і такий результат вселяє надію. Якщо продовжувати в таком ж дусі, то можна поборотися навіть за першу шістку, до якої поки що не так і далеко – а Олімпік взагалі можна обійти прямо зараз, застрибнувши як мінімум на дев'яте місце.

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Команди підходять до поєдинку практично в оптимальних складах. Донеччани не мають ані травмованих, ані дискваліфікованих, оперуючи повним набором виконавців, а Карпати знову можуть розраховувати на допомогу Франціско ді Франко та Артема Федецького – минулий тур вони пропускали через перебір жовтих карток. Втім, за тією ж причиною сьогодні не зіграє центральний захисник львів'ян Аді Мегреміч – це єдина втрата команди Жозе Мораіша. На цю позицію Карпати встигли знайти підсилення в обличчі легендарного Папи Гуйє, якого підписали на днях, але навряд чи він вийде на поле вже сьогодні.

"Родзинки" матчу

– Олімпік на своєму полі не може перемогти Карпати впродовж чотирьох останніх матчів, оформивши дві поразки та дві нічиї.

– Олімпійці у ролі господарів не можуть "розмочити" ворота "левів" впродовж 395-ти хвилин.

– Гольова гостьова рекордна серія Карпат триває 11 матчів, в яких команда забила 18 м'ячів.

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Карпати

Олімпік: Махновський – Зубейко, Гришко, Цимбалюк, Є. Пасіч – Гай, Кольцов – Ксьонз, Політило, Балашов – Дегтярьов

Карпати: Шевченко – Мірошніченко, Бородай, Федецький, Лебеденко – Ербес, Ді Франко – Швед, Мякушко, Карраскаль – Гуцуляк.

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Маріуполь – Арсенал-Київ

3 листопада, 14:30, Маріуполь, стадіон ім. В. Бойка

Головний арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Маріуполь останнім часом виглядав вкрай переконливо, якщо й програючи, то тільки грандам. Втім, після відрізку, в якому вдалося виграти чотири з шести матчів (включаючи із Зорею), підопічні Олександра Бабича несподівано поступилися на виїзді у Чернігові – причому абсолютно по ділу. Команда не була схожа сама на себе, програючи боротьбу, допускаючи велику кількість елементарних помилок та банально підсівши фізично наприкінці, чого раніше за азовцями не водилося. Після цього Маріуполь ще й дуже несподівано вилетів з Кубку, програвши першоліговому Інгульцю. Сьогодні буде шанс реабілітуватись за поразку, адже суперником виступає однозначний аутсайдер – і права на осічку вже точно нема, адже конкуренти знаходяться на відстані однієї перемоги.

Статистика протистояння Маріуполя проти Арсенала-Київ

Всього: 26 матчів, 10 перемог Маріуполя, 6 нічиїх, 10 перемог Арсенала-Київ. Різниця м’ячів – 35:38.

У Прем’єр-лізі: 23 матчі (+8, =5, -10, 30:38)

Арсенал-Київ у минулому турі дав непоганий бій Шахтарю – втім, запалу "канонірів" вистачило лише на 45 хвилин, після чого команда ковтнула три м'ячі й не відповіла жодним. Звісно, судити команду Вячеслава Грозного по поразці "гірникам" не має сенсу, але за тур до цього вона поступилася Львову, який приблизно рівний Маріуполю – і от цей факт має насторожувати. Поки що якогось фантастичного прориву у грі кияни не зробили, так що на поєдинок проти азовців вони знову виходять у статусі аустсайдера. Втім, це ще не означає поразку – просто для перемоги у Маріуполі Арсеналу-Київ доведеться показати принципово новий рівень футболу.

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Проблем зі складом команди не мають. Маріуполь знову може розраховувати на допомогу Валерія Федорчука, який пропускав попередній тур через дискваліфікацію, а от Арсеналу-Київ доведеться обійтися без Олексія Майданевича, який перебрав жовтих карток. Втім, це єдина втрата колективу Вячеслава Грозного.

"Родзинки" матчу:

– Маріуполь перемагає Арсенал-Київ у чемпіонатах впродовж 3-х матчів поспіль – причому з однаковим рахунком 2:1

– Арсенал-Київ може відсвяткувати 100-ту перемогу у Прем’єр-лізі.

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Арсенал-Київ

Маріуполь: Гальчук – Тищенко, Биков, Яворський, Демірі – Ігнатенко, Федорчук – Чурко, Мишньов, Вакула – Борячук

Арсенал-Київ: Сітало – Насонов, Карась, Сагуткін, Дубінчак – Домбровський, Оріховський – Баланюк, Вакулко, Лола – Акулінін