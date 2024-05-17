Львовский Рух имеет задолженность по зарплате перед второй командой и молодежным составом, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, невыплаты продолжаются уже три места. Отмечается, что в клубе обещают ликвидировать задолженности до окончания текущего сезона, то есть до конца мая.

Напомним, за два тура до финиша Рух-2 занимает в турнирной таблице Второй лиги девятую строчку, набрав 32 очка. Рух U-19 с 40 пунктами идет восьмым.

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