У Руха 3 месяца задолженности по зарплате – СМИ раскрыл дальнейшие планы руководства в отношении игроков
14:32 - Читати українською
Футболисты львовского клуба столкнулись с финансовыми трудностями.
Львовский Рух имеет задолженность по зарплате перед второй командой и молодежным составом, сообщает Sport.ua.
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По информации источника, невыплаты продолжаются уже три места. Отмечается, что в клубе обещают ликвидировать задолженности до окончания текущего сезона, то есть до конца мая.
Напомним, за два тура до финиша Рух-2 занимает в турнирной таблице Второй лиги девятую строчку, набрав 32 очка. Рух U-19 с 40 пунктами идет восьмым.
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