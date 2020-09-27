Львов – Заря

Львов в начале сезона короновали на вылет, ведь у Георгия Цецадзе обновилось едва ли не 90% команды, а бэкграунд новичков далёк от топового уровня. Первый матч в новом чемпионате только подтвердил опасения критиков, ведь "горожане" потерпели сокрушительное поражение от Колоса – впрочем, мало кто заметил попытки львовян высоко прессинговать и выходить из обороны через пас.

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Пристыдить критиков удалось в матче против Динамо, где Львов круто накрывал линии передач и давил на центрбеков, но не на Бущана – Георгий Цецадзе откровенно просчитал недостатки киевлян и заблокировал привычные направления развития атак "бело-синих". Грузинский наставник мог зацепиться за ничью, но класса его подопечным не хватило. Словом, Львов не так уж и безнадёжен, как кажется, хотя выборка матчей слишком коротка для далеко идущих выводов.

Заря провалила старт сезона, потерпев поражения от Десны и Мариуполя. Они были заслуженными – чувствовалось, что подопечные Виктора Скрипника не набрали оптимальных физических кондиций, а ещё больше чувствовалось отсутствие Михайличенко, Тимчика и Чеберко. В список потерь добавился и Хомченовский, который подхватил коронавирус, однако это не помешало удержать неожиданную результативную ничью против Шахтера в следующем туре – и это была именно та Заря, которую мы знаем. Быстрая, агрессивная, с интенсивным прессингом – всё, как мы любим.

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Впрочем, пока рано говорить о выздоровлении луганчан. Классным был только первый тайм, в котором хватало сил, однако после перерыва Заря явно сбавила обороты, а под конец вообще сбилась на автобус. При этом следует понимать, что Шахтер разорвали на контратаках, да ещё и отыгрались благодаря откровенно левому пенальти – а вот в позиционном наступлении бронзовый призёр УПЛ продолжает отставать, редко врываясь в штрафную. Проблем у Виктора Скрипника ещё много, но пациент точно жив.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Миуби (Львов)

Пропустят матч по другим причинам: Хомченовский (Заря; карантин)

Ориентировочные составы на матч Львов – Заря

Львов: Литовченко – Грисьо, Челич, Кравчук, Махмутович, Клименчук – Кошман, Айнсалу, Борзенко, Богунов – Нич

Заря: Шевченко – Фаворов, Абу Ханна, Вернидуб, Циганикс – Иванисеня – Назарина, Юрченко, Кочергин – Кабаев, Громов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Львов в первых турах проявил умение прессинговать, а Георгий Цецадзе – умение готовиться к матчам тактически. Очевидно, в поединке против Зари его команда отдаст мяч, зная о проблемах луганчан в конвертации владения в моменты, и станет провоцировать соперника на ошибки. Заря пропускала во всех матчах нового сезона – вполне способна пропустить и сегодня.

Впрочем, класс Львова пока не позволяет ставить на победы над такими командами. Тем более, при отсутствии основного центрального защитника. Заря точно забьёт; что будет дальше – трудно сказать. Можно рискнуть и поставить на ничью, ведь проблемы подопечных Виктора Скрипника с обострением при владении мячом никуда не делись.

Десна – Рух

Десна в начале сезона готовилась к еврокубкам, стартовав в чемпионате с победы над Зарей и ничьи с Динамо, однако затем руководство продало Филиппова, а черниговцы расписали ничью с Ингульцом. Еврокубковая кампании северян не затянулась – Десна на выезде без особых шансов сгорела в Вольфсбурге. Во всех этих матчах были заметны проблемы с продвижением мяча в позиционном наступлении и при работе под интенсивной работой соперника – подопечные Александра Рябоконя слишком заточены на контратаки и начинают ошибаться на высоких скоростях. Если поставить Десну в неудобные для неё условия, то можно цепляться за результат, однако в УПЛ не так много команд на это способны.

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Рух посреди недели провёл не менее сложный поединок, расписав результативную ничью с Шахтером. Львовяне выступили настолько мощно, что Иван Федык оказался разочарован финальным результатом – по его мнению, команда потеряла два очка. Действительно, его подопечные рвали "горняков" на контратаках и смело прессинговали – Луиш Каштру признался, что был готов ко всем приёмам Руха, но дончане всё равно провалились.

Впрочем, ощущение собственной силы к Федыку и Ко пришло слишком быстро; за четыре дня до исторической ничьи "новая оборона Львова" сгорела дублю Колоса без шансов, а Ворскле на выезде проиграла с разгромным счётом. Словом, корону Даниила Галицкого с головы дебютантов УПЛ пока лучше снять, однако факт остаётся фактом – Рух способен дать бой лидерам на равных.

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Кадровая ситуация

Травмированные: Имереков, Арвеладзе, Мудрик (под вопросом) – Федорчук (под вопросом)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Десна – Рух

Десна: Паст – Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой – Огиря, Домбровский – Калитвинцев, Тотовицкий, Картушов – Будковский

Рух: Бандура – Заставный, Дуць, Парамонов, Глиха – Мартынюк – Мысык, Кухарук, Брикнер, Климчук – Кухаревич

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Десна в прошлом туре не смогла победить Ингулец. Чувствуется что без Филиппова атака северян стала банальнее, а на матч против Руха команда ещё и подходит на фоне необычных нагрузок и длительных перелётов. Впрочем, победить даже таких черниговцев подопечным Ивана Федыка будет очень трудно, а вот зацепиться за ничью львовянам вполне по силам. Когда, как не сейчас? Если Ингулец смог, то и Рух имеет шанс.

Колос – Ингулец

Колос сумел стать светлым пятном в тяжёлом 2020 году, сначала прорвавшись в еврокубки через плей-офф, потом открыв стадион и представив крутых новичков, а дальше ещё и выбив Арис в квалификации ЛЕ. Начало нового розыгрыша УПЛ у ковалёвцев также пошло, как следует – они дали бой Шахтеру, разгромили Львов и резервом переиграли Рух. На фоне разговоров о развитии академии и общей грамотности работы клуба Колос уже короновали на борьбу за медали в ближайшей перспективе, а именно в четверг все ожидали прохода Риеки – впрочем, 120 минут водного поло в Хорватии завершились драматичным поражением. Этот удар является тяжёлым как в физическом, так и в моральном плане.

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После такого подготовиться к матчу против Ингульца невероятно сложно, поэтому Руслан Костышин вынужден поломать голову. Вероятно, сегодня будет проведена масштабная ротация состава, однако даже при таких условиях удержать давление мотивированных на первую победу в УПЛ петровцев будет крайне непросто. Колос в таких сложных условиях ещё не играл.

Ингулец неплохо начал чемпионат, отобрав очки у СК Днепра-1 и Десны. В обоих случаях подопечные Сергея Лавриненко расписали ничью со счётом 1:1, причем оба гола дебютантов УПЛ оказались очень красивыми – особенно выстрел Ситчинавы в матче против северян. Неудачей стал поединок в Полтаве, но и там новички выглядели вполне достойно – это признал даже Юрий Максимов. Чувствуется, что Ингулец хорошо готов к новому сезону физически и тактически, но команде не хватает опыта и определённой дисциплины. Этот коллектив пока что губят мелкие ошибки, однако потенциал ощущается.

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Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Колос – Ингулец

Колос: Волынец – Кравченко, Максименко, Гавриш, Черноморец – Милько, Ориховский – Ильин, Костышин, Морозко – Селезнёв

Ингулец: Шуст – Балан, Семенко, Ковалёв, Синегуб – Кучеренко, Лупашко – Коваленко, Запорожец, Щедрый – Ситчинава

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Колосу трудно зацепиться за победу – слишком уж ковалёвцы устали в Хорватии, а времени на восстановление почти и не было. Ингулец же превосходит в физической готовности, да и в игровом плане выглядит достаточно перспективно. Этот коллектив дважды отбирал очки у сильных представителей УПЛ, но забивает не более одного гола. Для победы этого может не хватить, ведь у Руслана Костышина если не две основные команды, то точно полторы – и его резерв также приносит очки.

Учитывая вышеуказанные факты, наиболее вероятным результатом встречи кажется низькорезультативная ничья.

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