Львовская команда в матче с "оранжево-черными" перевернула очередную страницу в своей истории.

Вчера, 23 сентября, дебютант элитного дивизиона чемпионата Украины Рух в пропущенном матче второго тура УПЛ противостоял на Арене Львов донецкому Шахтеру. Подопечные Ивана Федыка забили первыми – мяч в собственные ворота срезал Тарас Степаненко. В середине второго тайма Марлосу удалось сравнять счет, однако больше голов в матче зрители не увидели.

Рух – Шахтер – 1:1 – видео голов и обзор матча

Ничья стала исторической для львовского клуба – после двух подряд поражений (от Ворсклы и Колоса) набранное очко стало первым в текущем сезоне. Тем более в матче с действующим чемпионом Украины и прошлогодним полуфиналистом Лиги Европы.

Президент Руха Григорий Козловский на своей странице в социальной сети Facebook выложил атмосферное фото из раздевалки, на котором команда неистово праздновала добытое в матче очко.

Напомним, после трех туров Рух занимает в турнирной таблице УПЛ предпоследнюю 13 строчку.

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