Львів – Зоря

Львів на початку сезону коронували на виліт, адже у Георгія Цецадзе оновилося ледь не 90% команди, а бекграунд новачків далекий від топового рівня. Перший матч в новому чемпіонаті лише підтвердив побоювання критиків, адже "містяни" зазнали нищівної поразки від Колоса – втім, мало хто помітив намагання львів'ян високо пресингувати та виходити з оборони через пас.

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Присоромити критиків вдалося у матчі проти Динамо, де Львів круто накривав лінії передач і тиснув на центрбеків, але не на Бущана – Георгій Цецадзе відверто прочитав недоліки киян і заблокував звичні напрямки розвитку атак "біло-синіх". Грузинський наставник міг зачепитися за нічию, але класу його підопічним не вистачило. Словом, Львів не такий вже і безнадійний, як здається, хоча вибірка матчів занадто коротка для далекоглядних висновків.

Зоря провалила старт сезону, зазнавши поразок від Десни та Маріуполя. Вони були заслуженими – відчувалося, що підопічні Віктора Скрипника не набрали оптимальних фізичних кондицій, а ще більше відчувалася відсутність Михайліченка, Тимчика й Чеберка. До списку втрат додався і Хомченовський, який підхопив коронавірус, однак це не завадило втримати несподівану результативну нічию проти Шахтаря в наступному турі – і це була саме та Зоря, яку ми знаємо. Швидка, агресивна, з інтенсивним пресингом – все, як ми любимо.

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Втім, поки що зарано говорити про одужання луганців. Класним був лише перший тайм, в якому вистачало сил, однак по перерві таймі Зоря явно збавила оберти, під кінець взагалі збившись на "автобус". При цьому варто розуміти, що Шахтар розірвали на контратаках, та ще й відігралися завдяки відверто лівому пенальті – а от у позиційному наступі бронзовий призер УПЛ продовжує пасти задніх, рідко вриваючись у штрафний. Проблем у Віктора Скрипника ще багато, але пацієнт точно живий.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Міубі (Львів)

Пропустять матч з інших причин: Хомченовський (Зоря; карантин)

Орієнтовні склади на матч Львів – Зоря

Львів: Литовченко – Грисьо, Челіч, Кравчук, Махмутовіч, Клименчук – Кошман, Айнсалу, Борзенко, Богунов – Нич

Зоря: Шевченко – Фаворов, Абу Ханна, Вернидуб, Циганікс – Іванісеня – Назарина, Юрченко, Кочергін – Кабаєв, Громов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Львів у перших турах проявив вміння пресингувати, а Георгій Цецадзе – готуватися до матчів тактично. Очевидно, в поєдинку проти Зорі його команда віддасть м'яч, знаючи про проблеми луганців у конвертації володіння в моменти, та провокуватиме суперника на помилки. Зоря пропускала у всіх матчах нового сезону – цілком здатна пропустити і сьогодні.

Втім, клас Львова поки що не дозволяє ставити на перемоги над такими колективами. Тим паче, за відсутності основного центрального захисника. Зоря точно заб'є, а от що буде далі – важко сказати. Можна ризикнути й поставити на нічию, адже проблеми підопічних Віктора Скрипника із загостренням при володінні м'ячем нікуди не поділись.

Десна – Рух

Десна на початку сезону готувалася до єврокубків, стартувавши у чемпіонаті з перемоги над Зорею та нічиї з Динамо, однак потім керівництво продало Філіппова, а чернігівці розписали нічию з Інгульцем. Єврокубкова кампанія сіверян не затягнулася – Десна на виїзді без особливих шансів згоріла Вольфсбургу. В усіх цих матчах були помітними проблеми з просуванням м'яча у позиційному наступі та при роботі під інтенсивною роботою суперника – підопічні Олександра Рябоконя занадто заточені на контратаки й починають помилятися на високих швидкостях. Якщо поставити Десну в незручні для неї умови, то можна чіплятися за результат, однак в УПЛ не так багато команд здатні на це.

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Рух посеред тижня провів не менш складний поєдинок, розписавши результативну нічию з Шахтарем. Львів'яни виступили настільки потужно, що Іван Федик був розчарований фінальним результатом – на його думку, команда втратила два очки. Дійсно, його підопічні рвали "гірників" на контратаках і сміливо пресингували – Луїш Каштру зізнався, що знав про всі особливості Руха, але донеччани все одно провалилися.

Втім, відчуття власної сили до Федика і Ко прийшло занадто швидко; за чотири дні до історичної нічиї "нова оборона Львова" згоріла дублю Колоса без особливих шансів, а Ворсклі на виїзді програла з розгромним рахунком. Словом, корону Данила Галицького з голови дебютантів УПЛ поки краще зняти, однак факт залишається фактом – Рух може битися з лідерами на рівних.

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Кадрова ситуація

Травмовані: Імереков, Арвеладзе, Мудрик (під питанням) – Федорчук (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Десна – Рух

Десна: Паст – Конопля, Гітченко, Тамм, Мостовий – Огіря, Домбровський – Калітвінцев, Тотовицький, Картушов – Будківський

Рух: Бандура – Заставний, Дуць, Парамонов, Ґліха – Мартинюк – Мисик, Кухарук, Брікнер, Климчук – Кухаревич

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Десна у минулому турі не змогла переграти Інгулець. Відчувається що без Філіппова атака сіверян стала банальнішою, а на матч проти Руха команда ще й підходить на тлі незвичних навантажень і тривалих перельотів. Втім, перемогти навіть таких чернігівців підопічним Івана Федика буде дуже важко, а от зачепитися за нічию львів'янам цілком до снаги. Коли, як не зараз? Якщо Інгулець зміг, то і Рух має шанс.

Колос – Інгулець

Колос зумів стати світлою плямою у важкому 2020 році, спочатку прорвавшись у єврокубки через плей-офф, потім відкривши стадіон і презентувавши крутих новачків, а далі ще й вибивши Аріс у кваліфікації ЛЄ. Початок нового розіграшу УПЛ у ковалівців також пішов, як слід – вони дали бій Шахтарю, розгромили Львів і резервом переграли Рух. На тлі розмов про розбудову академії та загальну грамотність роботи клубу Колос вже коронували на боротьбу за медалі в найближчій перспективі, а конкретно в четвер всі очікували проходу Рієки – втім, 120 хвилин водного поло у Хорватії завершились драматичною поразкою. Цей удар є важким як у фізичному, так і в моральному плані.

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Після такого підготуватися до матчу з Інгульцем неймовірно складно, тож Руслан Костишин змушений поламати голову. Вірогідно, сьогодні буде проведена масштабна ротація складу, однак навіть за таких умов втримати тиск вмотивованих на першу перемогу в УПЛ петровців буде вкрай непросто. Колос в таких складних умовах ще не грав.

Інгулець непогано почав чемпіонат, відібравши очки у СК Дніпра-1 та Десни. В обох випадках підопічні Сергія Лавриненка розписали нічию з рахунком 1:1, причому обидва голи дебютантів УПЛ виявились дуже красивими – особливо постріл Сітчінави у матчі проти сіверян. Невдачею став поєдинок в Полтаві, але і там новачки виглядали рівно – це визнав навіть Юрій Максимов. Відчувається, що Інгулець добре готовий до нового сезону фізично й тактично, але команді бракує досвіду та певної дисципліни. Цей колектив поки що гублять дрібні помилки, однак потенціал відчувається.

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Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Інгулець

Колос: Волинець – Кравченко, Максименко, Гавриш, Чорноморець – Мілько, Оріховський – Ільїн, Костишин, Морозко – Селезньов

Інгулець: Шуст – Балан, Семенко, Ковальов, Синьогуб – Кучеренко, Лупашко – Коваленко, Запорожець, Щедрий – Сітчінава

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Колосу важко зачепитися за перемогу – занадто вже ковалівці втомилися у Хорватії, а часу на відновлення майже й не було. Інгулець же переважає у фізичній готовності, та й в ігровому плані виглядає досить перспективно. Цей колектив двічі відбирав очки у сильних представників УПЛ, але забиває не більше одного голу. Для перемоги цього може не вистачити, адже у Руслана Костишина якщо й не дві основні команди, то точно півтори – і його резерв також приносить очки.

З огляду на вищезазначені факти, найбільш вірогідним результатом зустрічі здається низькорезультативна нічия.

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