"В первую очередь поздравляю Динамо и желаю удачи в еврокубках. Не могу много говорить о проигранной игре.

Спасение киевлян имени Шапаренко в видеообзоре матча Динамо – Львов – 3:1

Мы создаем новую команду, приходят новые футболисты. Мы еще не закончили подбор игроков. Должны приехать новые исполнители практически на все позиции. Перед нами стоит задача создать конкурентоспособную команду, чтобы достойно выступать в чемпионате Украины. Мы выходим играть в каждом матче на победу, но пока не получается.

Чего не хватило Львову, чтобы удержать ничью? Комбинационной игры в атаке. Мы работаем над этим. Это самое сложное в футболе. В обороне у нас все получалось до последних минут, но впереди получалось не все", – приводит слова Цецадзе официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо лишь на последних минутах вырвало победу над Львовом (3:1), а главным героем встречи стал Шапаренко, который отметился голом со штрафного и ассистом.

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