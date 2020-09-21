"Очень понравился матч. Думаю, Заря была гораздо ближе к победе, чем Шахтер. Луганчане и так показывали неплохую игру. С Десной был тайм неплохой, с тем же Мариуполем.

Голевая феерия и неоднозначный пенальти в видеообзоре матча Заря – Шахтер – 2:2

Думаю, все поправится, они снова будут бороться за призовые места. Думаю, пройдет туров 5-6, и Заря все исправит. Уверен на 100%. Планы на будущее? Пока отдыхаю. А там жизнь покажет", – поделился Вернидуб в комментарии Football Hub.

Напомним, Заря и Шахтер расписали результативную ничью (2:2). Интересно, что луганчане набрали первое очко в текущем сезоне.

Заря расписала ничью с Шахтером в матче с четырьмя голами и противоречивым пенальти