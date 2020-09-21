Заря подписала воспитанника Динамо Загреб
17:22 - Читати українською
Луганская Заря усилила линию защиты своей команды.
Агрон Руфати стал игроком Зари, информирует официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.
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В луганском клубе защитник будет выступать под 5 номером. К слову, Агрон Руфати является воспитанником Динамо Загреб, в котором выступал за команды U-17 и U-19.
Последним клубом игрока была Истра 1961. Руфати также играл за сборную Северной Македонии разного возраста, в том числе за U-21, за которую он провел 8 матчей, забив 1 гол.
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