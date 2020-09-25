Львов объявил о трансфере вингера сборной Литвы
ФК Львов продолжает усиливаться даже в разгар сезона в чемпионате Украины.
Игроком "горожан" стал вингер сборной Литвы Донатас Казлаускас. Контракт подписан по схеме 2+1, сообщает официальный сайт Львова.
УПЛ утвердила даты и время начала матчей 5-го тура чемпионата – известно, когда сыграет Динамо с Зарей
Добавим, что последним клубом 26-летнего литовца был Тракай, за который в прошлом сезоне Казлаускас провел 18 матчей во всех турнирах и забил 5 голов. Также в его активе 16 матчей в составе своей национальной сборной (2 гола).
Напомним, Львов в сезоне-2020/21 стартовал с двух поражений (от Динамо и Колоса) и в данный момент занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ.
Динамо готове позбутися ще двох гравців основи – несподіваний поворот і оригінальна гра з фанатами