Игроком "горожан" стал вингер сборной Литвы Донатас Казлаускас. Контракт подписан по схеме 2+1, сообщает официальный сайт Львова.

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Добавим, что последним клубом 26-летнего литовца был Тракай, за который в прошлом сезоне Казлаускас провел 18 матчей во всех турнирах и забил 5 голов. Также в его активе 16 матчей в составе своей национальной сборной (2 гола).

Напомним, Львов в сезоне-2020/21 стартовал с двух поражений (от Динамо и Колоса) и в данный момент занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ.

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