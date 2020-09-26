"Если бы мне раньше показали фотографию этого объекта, то я сказал бы, что такой проект вообще невозможно реализовать. Это что-то фантастическое, что-то вроде космоса.

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Когда президент Руха Григорий Козловский пригласил меня сюда и я увидел это все своими глазами, я был шокирован. Это даже не европейский уровень, а нечто большее. В мире таких академий я не видел. Команда, которая будет работать в такой инфраструктуре, должна быть на первом месте в чемпионате. Тренироваться, жить и работать в таких условиях – это роскошь.

У меня не осталось слов после увиденного. Только одни эмоции. Чтобы мне это все осмыслить, нужно еще много времени", – цитирует Палкина официальный сайт Руха.

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