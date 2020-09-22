"Они пока не впечатляют. Создается впечатление, что в пылу острой борьбы в прошлом сезоне за повышение в классе они недооценили необходимость усиления состава.

Кобин выделил наставников клубов УПЛ, от которых больше всего почерпнул в тренерском деле

Немного лучше выглядит Ингулец, который и раньше мог похвастаться длинной скамейкой запасных, но и он требует точечной доукомплектации. А вот Минаю и Руху необходимо успеть качественно поработать перед закрытием трансферного окна. Иначе можно оказаться в яме, из которой будет сложно выбраться", – сказал Бабич в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, закарпатская команда лучше других дебютантов стартовала в текущем сезоне УПЛ: подопечные Василия Кобина в двух поединках (первый тур они пропускали из-за вспышки COVID-19 в лагере Львова) одержали победу и поражение. Ингулец записал в свой актив две ничьи и одно поражение, а Рух уступил в двух турах (свой поединок против Шахтера львовяне проведут завтра, 23 сентября).

"Розуміли увесь підтекст матчу проти Шахтаря": куди подівся Олександр Бабич і чи були переговори із Зорею