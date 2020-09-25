"Думаю, Риека выглядела лучше в первые полчаса матча, но потом мы держали все под контролем. Первый гол в экстратайме все решил.

Драматический вылет ковалёвцев в видеообзоре матча Риека – Колос – 2:0

Поединок был равным, обе команды достаточно качественные. Риека лучше приспособилась, когда начался дождь. Они перестали играть в комбинационный футбол низом, а нам нужно было сделать то же", – цитирует Костышина Іndex.hr.

Напомним, для Колоса это был первый еврокубковый сезон в истории. Ковалевцы одолели Арис на предыдущей стадии, но с Риекой не справились.

Риека одолела Колос в драматическом овертайме матча ЛЕ – кошмар Селезнева и вратаря