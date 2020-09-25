"Впечатления негативные, потому что проиграли. Пропустили со стандарта, проиграли борьбу на ближней штанге, не доиграли момент до конца. Хозяева особо не создавали моменты в первом тайме.

Вольфсбург – Десна – 2:0 – видео голов и обзор матча

Обидно, что пропустили именно со стандарта. Можно уступать сопернику по игре, но при стандартах все равны. Мы позиционно играем, не должны позволять опережать на ближней штанге.

С Вольфсбургом можно играть, даже в меньшинстве пытались прессинговать. Пытались отыграться. Создали несколько моментов, последний у Будковского. Филипп мог сравнять счет тоже после стандарта, но пропустили второй мяч.

Йоонас Тамм подвел команду на ровном месте. Пошел в обыгрыш там, где нельзя рисковать, а потом такой нелепый подкат. Буквально через минуту после первой желтой получил вторую. Он сам понимает, что подвел команду", – приводит слова Рябоконя телеканал Футбол.

Напомним, Десна в меньшинстве уступила Вольфсбургу (2:0) и завершила свое выступление в Лиге Европы.

Десна в меньшинстве уступила Вольфсбургу и вылетела из Лиги Европы