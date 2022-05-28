Финал Лиги чемпионов между Ливерпулем и мадридским Реалом – лучшее, что могло случиться в сезоне 2021/22. Уже хотя бы потому, что болельщикам удалось избежать чисто английского или испанского финала. Кроме того, в этом финале очень много глубинных историй, которые создают интригу и просто делают противостояние красивым. Салах открыто желает мести Мадриду за 2018 год, Анчелотти возвращается в любимый Париж (где он является богом), а журналисты вспоминают его легендарный финал против Ливерпуля в 2005 году. И это только наиболее очевидные сюжеты.

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А ещё можно вспомнить, как Анчелотти не сыграл в финале КЕЧ-1984 за Рому из-за травмы колена. Соперником и триумфатором тогда стал Ливерпуль. С другой стороны, англичане помнят об Афинах-2007, где Милан вместе с Карло взял реванш за Стамбул. Словом, финал этого года полон романтики. А иначе в Париже и быть не может.

Битва мировоззрений

Наиболее важно, что Ливерпуль и Реал чрезвычайно ярко символизируют противоположные тренерские философии. Юрген Клопп – икона системных коучей, которые годами отшлифовывают сложную структуру игры в соответствии с собственными тактическими принципами. Под эту структуру формируется состав, а футболисты, неспособные адаптироваться к этим требованиям, покидают клуб. Долгое время аналитики считали, что только такие команды способны добиваться самых высоких целей. Поражение несистемного ПСЖ от Баварии в финале ЛЧ-2020 только закрепило это мнение.

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Еще больше подтвердила этот тезис фантастическая игра Ливерпуля. Фактически Юрген Клопп создал одну из двух лучших команд в истории АПЛ – мерсисайдцы на пару с таким же системным Ман Сити 6 раз набирали 90+ очков за сезон, а за 30-летнюю историю турнира таких случаев было только 12. В сезоне 2021/22 "красные" доминировали среди всех клубов топ-5 лиг по большинству ключевых статистических показателей. Противостояние с Вильярреалом в полуфинале показало, что этот коллектив практически непобедим, даже если в первом тайме его откровенно уничтожают.

Карло Анчелотти, в свою очередь, является апологетом адаптивности. Итальянец не признает божественный статус тренера и его личных тактических прихотей. Он считает, что игроки все умеют сами, им на поле все видно лучше и не нужно их заново учить футболу. Задача хорошего тренера – помочь своим подопечным раскрыть лучшие качества и адаптироваться под их возможности. Этим он отличается от коучей ПСЖ, которые при ставке на мастерство звезд только эксплуатируют их талант, не контролируя их и все равно пытаясь ставить какую-то систему.

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Подход Карло Анчелотти не оригинален, однако только в сезоне 2021/22 эта философия получила достаточный пиетет. Реал эффектно выиграл Ла Лигу, набрав 80 очков и уверенно обыграв каждого из топ-конкурентов, а в Лиге чемпионов мадридцы последовательно вынесли наиболее системные коллективы – ПСЖ с новомодной тактикой Почеттино, Челси с гвардиолизмом Тухеля и Манчестер Сити с самим Гварди. В ворота каждого из этих соперников влетело от трех до семи голов по сумме двух матчей. При этом все футболисты "сливочных" совершили колоссальный прогресс, а Бензема вообще пошел на Золотой мяч.

После такого перформанса все поняли, что адаптивность – это такой же эффективный подход в тренерстве, как и системность. Просто кому удобнее или выгоднее работать в структурном русле, а кому лучше удается подстраиваться. Доказать эту теорию смог только Карло Анчелотти.

Ливерпуль: монстр с ахиллесовой пятой

Букмекеры считают ливерпуль фаворитом парижского финала. Если бы соперником "красных" стал Манчестер Сити, Бавария или любой другой топ-клуб, расклад не изменился бы – мерсисайдцы выдали чрезвычайно мощный сезон, ворвавшись в топ-3 команд Европы по забитым мячам (94) и став лидером по ожидаемым голам (89,2xG). Среди всех представителей топ-5 лиг они упустили наименьшее количество голов (26). По интенсивности прессинга (8,08 PPDA) подопечные Юргена Клоппа лишь немного уступают Барсе и Баварии, а по эффективности (32,3%) они вторые после мюнхенцев.

По количеству передач в штрафную Ливерпуль проигрывает только Манчестер Сити – только им и Баварии удалось пересечь границу в 500 проникающих пасов. По передачам на последней трети ситуация аналогична, только отрыв от всех остальных команд еще больше. По пасам с продвижением мерсисайдцы с большим отрывом являются лучшими в мире. Подобных важных показателей, по которым сильнее Ливерпуль или в топ-3 наисильнейших, еще целый вагон.

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Высокая статистическая эффективность связана не только с классом исполнителей, но и с тактической гибкостью. Да, в общем, подопечные Юргена Клоппа действуют в соответствии с общеизвестными принципами, однако игровая модель в каждом матче не очень статична. Немец постоянно что-то придумывает. Одним из лучших его решений в Лиге чемпионов этого года стало изменение игры опорников. Им позволили подниматься повыше и участвовать в комбинациях на флангах.

Другой прием – блуждающие нападающие (могут оказаться на противоположном фланге, в центре или в глубине). Мане использовали для прессинга центрхавов, а на флангах происходит постоянная ротация позиций между фулбеком, вингером и центрхавом. Все это запутывает соперников. Кроме того, Ливерпуль чаще всех грандов забивает после стандартов и аутов.

Словом, Юрген Клопп создал почти неуязвимого монстра. Впрочем, у него есть ахиллесова пята, а раскрыл ее Вильярреал.Во втором полуфинале "желтая субмарина" вынуждена была рисковать, так что Унаи Эмери решился на отчаянный шаг – он очень высоко поднял линию обороны и агрессивно прессинговал Ливерпуль по всему полю. Да, левантийцы при этом проглотили несколько выходов гостей один в один, однако в общем тактика работала шикарно. Настолько шикарно, что перед перерывом немец попросил ассистентов найти хоть какой-то хороший аспект в игре Ливерпуля, чтобы оттолкнуться от него – и они не нашли ни одного.

Вильярреал не осилил такого ритма на протяжении всего матча, однако у Реала сил явно побольше. Кроме того, у Ливерпуля есть определенные проблемы с обороной на флангах, да и Конате при всех плюсах пока не стал железобетонным центрбеком – от него всегда ожидают ошибок. В конце концов вспоминается матч против Ман Сити за чемпионство, в котором мерсисайдцы сильно сдали по всем показателям, не справившись с интенсивностью "горожан". Словом, мадридцам будет за что укусить Ливерпуль.

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Мадридцы в последние годы сильно недооценивали в аспекте работы на мяче. Мол, для качественного билд-апа и развития позиционной атаки необходима отшлифованная игровая структура, а не передача мяча на Модрича, Бензема и Винисиуса. На этом, в частности, погорел Томас Тухель, прессинг которого в первом четвертьфинале был разорван на куски благодаря постоянному изменению позиций. Фулбеки Реала открывались в центре, Каземиро создавал численное большинство в первой фазе, Вальверде эффективно сдерживал Аспиликуэту, а Бензема разрушал плотность линий смещениями в глубину и короткими обыгрышами. И все это работало в одно касание, на скорости, с выходом на простор.

Между тем на пространстве Реал превращается в скоростную машину для уничтожения грандов. В матче с ПСЖ мадридцы забили трижды за 16 минут, в Лондоне испанцы оформили 0:2 в первом тайме всего за три минуты, а перестрелка с Манчестер Сити на Этихад навечно войдет в историю. И дело не только и не столько в высоком классе лидеров "сливочных", сколько в их феноменальной сыгранности – команда обыгрывается на автоматизме.

Да, во втором матче Челси исправился, но Мадрид все равно прошел дальше, реализовав свое магическое умение манипулировать защитниками, открываться в неочевидных зонах и сводить матч к индивидуальным противостояниям. Последний факт особенно опасен для Ливерпуля – в ситуации, где защитник противостоит нападающему Реала с шансами 50/50 на успех, форвард выйдет победителем в большинстве случаев. Показательным стал гол Бензема из-под Зинченко – украинца критиковали, но вообще он успел накрыть Карима и сыграл правильно. Просто Карим каким-то чудом выкрутил корпус лучше и поразил дальний угол из-за пределов штрафной.

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"Горожане", кстати, не смогли овладеть способностью "сливочных" к изменению сценария матча. После двух быстрых пропущенных голов в первом полуфинале Реал оперативно перестроился и включил режим почти суицидального прессинга – в нем мадридцы проглотили несколько моментов, однако подопечные Карло Анчелотти сорвали план Гвардиолы, заставили Сити нервничать и начали забивать после ошибок англичан и ситуаций один в один.

Проблем у Реала две. Первая – критическая зависимость от Бензема. Если у Карима не пойдет игра (а такое иногда случается, хотя он все равно находит свои моменты), то тускнеет всё наступление, разрушается прессинг и сильно увеличивается давление на центральную ось. Карим принял участие в 39 из 80-ти голов "сливочных" в Ла Лиге и забил 15 мячей в Лиге чемпионов. Мы говорим Реал – имеем в виду Бензема. И наоборот.

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Вторая – все остальные фазы, кроме позиционного наступления и контратак, работают довольно средне. Проблем очень много. В частности, мадридцы идут в середине таблицы Ла Лиги по интенсивности и эффективности прессинга – он слишком хаотичен. Иногда это приносит успех, но на прессинг Реал не ставит.

Кроме того, у Реала не очень сильная оборона. По количеству пропущенных голов мадридцы держатся на шестой позиции в чемпионате Испании, и перестрелки в ЛЧ ярко намекают о слабости в задней линии. Проблема здесь не в классе футболистов, а в разбалансированности.

Карвахаль действует слишком высоко и отчасти не успевает, да и при игре 1-в-1 в защите он не самый лучший. Алаба слабее Милитао в оборонительных навыках центрбеков, так как он привык читать игру наперёд – однако когда Дэвид ошибается, Эдер просто не успевает покрыть все пространство. Начо – хороший вариант для скамейки запасных, но он надежен только при условии игры вместе с Эдером.

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Часто Реал идет вперед всеми силами, оставляя позади всего двух защитников. Они эту нагрузку не вывозят. Если же какие-то проблемы возникнут у Каземиро, то оборона рискует испытать коллапс. Карло Анчелотти пытался нивелировать недостатки, опуская Вальверде назад и играя в 5 защитников, однако ответный матч с Челси и первое сражение против Сити показали, что данное решение не является проблемой для топ-клубов.

В конце концов Карло Анчелотти хуже контролирует игру по ходу встречи. Показателен Эль Класико – в перерыве он долго что-то объяснял футболистам. После разгрома они признались, что ничего не сообразили. Однако эта проблема несколько компенсируется уникальным опытом лидеров Реала. В частности, в матче против Сити после двух пропущенных голов мадридцы пошли в размен чисто интуативно, а Карло Анчелотти впоследствии только подстроился под выбор звезд. В этом его слабость и преимущество.

Кадровая ситуация

Обе команды подходят к финальному матчу без кадровых потерь, поэтому можно только пофантазировать по поводу их стартовых составов. У Ливерпуля интриг больше, а главная из них – кто будет партнером Ван Дейка в центре защиты? Юрген Клопп в Лиге чемпионов делал ставку на Конате, однако в АПЛ доверяли Матипу. Жоэль опытнее новичка. Поставим именно на его появление.

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Луис Диас окончательно доказал свой высокий класс и точно должен расположиться в тройке атаки рядом с Мане и Салахом. На остальных позициях все ожидаемо.

Основа Реала угадывается без проблем. Как всегда. Никаких интриг. Лунин в финале точно не выйдет.

Стартовые составы на матч Ливерпуль – Реал Мадрид

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабинью, Алькантара – Мане, Диас, Салах

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Вальверде, Бензема, Винисиус

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Букмекеры считают Ливерпуль фаворитом. Слишком уж мощная у них система игры во всех фазах. Атаки, прессинг, защита, стандарты – по этим показателям мерсисайдцы самые лучшие или одни из лучших в мире. Кроме того, Юрген Клопп мощнее Карло Анчелотти в гейм-менеджменте. Реал же разбалансирован, зависим от Бензема и слишком фартовый. Очевидно, конторы при выставлении коэффициентов опирались именно на эти факты.

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Многим болельщикам трудно поверить, что Реал не исчерпал свой запас фарта. Впрочем, мы не советовали бы поспешно короновать Ливерпуль. Во-первых, мадридцы банально были сильнее всех соперников, которых прошли "красные" в этой Лиге чемпионов – со жребием англичанам откровенно везло. Во-вторых, несмотря на хорошую статистику и прекрасные результаты, мерсисайдцам даже с Бенфикой было непросто, а Вильярреал вообще раскрыл их главные слабости.

В-третьих, футбол Юргена Клоппа очень заточен на фланговые взаимодействия, в которых центральную роль играют фулбеки – особенно это касается Трента. Его игра влияет на всю устойчивость Ливерпульской системы, однако Манчестер Сити в битве за чемпионство и Вильярреал в Испании сумели задушить фланги. Ливерпуль сразу же погас. Сегодня же Тренту придется выдержать давление Винисиуса и Бензема (он любит сваливаться влево), а значит возможны два варианта – либо на фланге будет двустороннее движение с кучей моментов, либо бразилец с англичанином съедят друг друга.

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В любом случае, в матче очень многое будет зависеть от индивидуальных противостояний. Винисиус vs Трент, Каземиро vs Фабинью, Модрич vs Тьяго, Эдер против Мане, Менди против Салаха, Бензема против всех и т.д. И Реал точно будет сводить матч к таким отдельным дуэлям, разваливая структуру игры соперника и пользуясь невероятной сыгранностью звезд. Правда, Ливерпулю сыгранности тоже хватает, но опыт показывает, что для "сливочных" это не проблема.

В общем, финалисты равны. Мы ожидаем яркого противостояния с боевым счетом и переходом игры в овертайм. Ливерпуль в нем будет иметь преимущество в молодости, но опять же Реал уже неоднократно доказывал, что возраст не является проблемой для мадридцев (всегда можно выпустить свежего Родриго, универсала Васкеса, суперсаба Камавингу и т.д.). Зато мадридцам хватает индивидуального мастерства – и именно оно будет иметь наибольшее значение.

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Здесь у "сливочных" есть небольшое преимущество. Бензема, Винисиус, Модрич, Родриго, Каземиро проводят феноменальный сезон и исполняют фантастические вещи прямо на автоматизме.Впрочем, у Реала есть еще и такой бонус, как очень агрессивные центрбеки – Милитао является одним из лидеров Ла Лиги по количеству продвижений мяча и является лучшим в Испании по количеству вовлечений в атаки с ударами (96). Алаба в принципе любит ходить вперед.

У Ливерпуля такого бонуса нет, да и Салах с Мане сейчас не столь круты, как осенью или зимой. Поэтому мы рискнем поставить на триумф Карло Анчелотти.