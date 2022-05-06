Бывший нападающий Арсенала и сборной Франции Тьерри Анри поделился мнениями по поводу грядущего финала Лиги чемпионов, в котором будут играть английский и испанский гранды.

"Это будет не только бой за трофей, но и за "Золотой мяч" между Садьо Мане и Каримом Бенземом. Это придаст противостоянию эффектности.

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Сейчас Бензема считается фаворитом, но в случае победы Ливерпуля Мане сможет навязать ему конкуренцию. Тем более, у команды Клоппа есть шанс выиграть сразу четыре титула в сезоне. Победа Мане была бы невероятным достижением всего африканского футбола. Однако я все равно буду болеть за Карима", – цитирует Анри CBS Sports Golazo .

К слову, решающий матч Лиги чемпионов 2021/22 между ливерпульцами и мадридцами состоится 28 мая на парижском Стад де Франс.