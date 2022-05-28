Бывший капитан Ливерпуля, а ныне главный тренер Астон Виллы считает, что команда Юргена Клоппа добудет трофей Лиги чемпионов 2021/22.

Стивен Джеррард, который в статусе капитана мерсисайдцев побеждал в Лиге чемпионов 2004/05, лично поддержит свою бывшую команду в финале против мадридского Реала. Накануне 41-летний англичанин побывал на предматчевой тренировке Ливерпуля.

Матч Ливерпуль – Реал можно просмотреть по ссылке

"Вы можете почувствовать эту атмосферу. Болельщики – просто невероятные, я надеюсь, что это будет замечательная игра. Хочу пожелать успеха Ливерпулю. Верю, что они смогут добыть результат, к которому стремятся все.

Надеюсь, это будет фантастическая игра. Прогнозирую победу Ливерпуля со счетом 2:0", – цитирует Джеррарда Liverpool Echo.

Финал ЛЧ 2021/22 Ливерпуль – Реал Мадрид стартует в 22:00 по Киеву. Игра пройдет на Стад де Франс в пригороде Парижа.

Ливерпуль – Реал Мадрид: анонс финала Лиги чемпионов