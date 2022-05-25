"Команда в хорошей форме, со вчерашнего дня мы начали работать вместе. Есть небольшая проблема у Марсело, но вся команда в прекрасной физической форме. Спокойно готовимся к игре, сосредоточившись на том, что нам нужно сделать. Мотивация огромна: мы сыграем в самом большом матче в мировом футболе и отдадим все силы.

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Для меня это было бы огромным достижением – стать первым тренером в истории, выигравшим четыре титула Лиги чемпионов. Однако я знаю, что в финале может произойти что угодно. Я не зациклен на индивидуальных наградах.

Мне нравится история Ливерпуля. У них шесть побед в Лиге чемпионов – всего на одну меньше, чем у Милана. Это тоже дополнительная мотивация. Мои друзья, которые поддерживают Милан, просят меня не позволить им завоевать седьмой трофей", – цитирует Анчелотти Marca.

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