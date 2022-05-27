Ливерпуль и Реал встретятся в финальном поединке ЛЧ 2021/22. Где можно посмотреть матч, подскажет Футбол 24.

Матч, как и онлайн-трансляция , стартует 28 мая в 22:00 по киевскому времени. Решающая дуэль престижнейшего евротурнира состоится на парижском Стад де Франс. Поединок должен был принять Санкт-Петербург, но УЕФА забрал такое право из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Мат ч Ливерпуль – Реал можно просмотреть по ссылке

Встречу в прямом эфире покажет Volia TV и медиасервис MEGOGO . Перед поединком Ливерпуля и Реала будет предматчевая студия, старт которой запланирован в 21:00. Относительно комментирования: украинцам на выбор дадут две аудиодорожки. В первой паре комментаторами будут Вадим Скичко и Виталий Кравченко, а во второй – Роман Бебех и Александр Поворознюк.

Напомним, по пути в финал мадридцы в плей-офф одолели ПСЖ, Челси и Манчестер Сити. Мерсисайдцы выбили из соревнований Интер, Бенфику и Вильярреал.