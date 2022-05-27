Ливерпуль – Реал Мадрид: где смотреть финал Лиги чемпионов
Ливерпуль и Реал встретятся в финальном поединке ЛЧ 2021/22. Где можно посмотреть матч, подскажет Футбол 24.
Матч, как и онлайн-трансляция, стартует 28 мая в 22:00 по киевскому времени. Решающая дуэль престижнейшего евротурнира состоится на парижском Стад де Франс. Поединок должен был принять Санкт-Петербург, но УЕФА забрал такое право из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
Мат ч Ливерпуль – Реал можно просмотреть по ссылке
Встречу в прямом эфире покажет Volia TV и медиасервис MEGOGO. Перед поединком Ливерпуля и Реала будет предматчевая студия, старт которой запланирован в 21:00. Относительно комментирования: украинцам на выбор дадут две аудиодорожки. В первой паре комментаторами будут Вадим Скичко и Виталий Кравченко, а во второй – Роман Бебех и Александр Поворознюк.
Напомним, по пути в финал мадридцы в плей-офф одолели ПСЖ, Челси и Манчестер Сити. Мерсисайдцы выбили из соревнований Интер, Бенфику и Вильярреал.
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