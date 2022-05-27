Наставник Реала Карло Анчелотти на пресс-конференции ответил на все вопросы о финале ЛЧ 2021/22 против Ливерпуля.

"В финале 2014 года у Реала были проблемы – несколько игроков получили травмы, но тогда нам удалось победить Атлетико. Финал ЛЧ – это последняя игра в сезоне, футболисты собираются отдать все силы.

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За год я прошел путь от Эвертона до финала Лиги чемпионов с Реалом. Несколько раз думал об этом. Знаю, что меня поддержат фанаты Эвертона, ведь Ливерпуль – их принципиальный соперник. У меня хорошие воспоминания о работе в этом клубе.

Приблизительно в это время год назад я начал общаться с Реалом о возможном возвращении. Несмотря на то, что в Мадриде от тебя многое требуют, мы провели хороший сезон. Реал близок к достижению максимума. Сделаем для победы все, что в наших силах.

Если сравнивать этот финал с матчем 2014 года, то сейчас я вижу меньше волнения, но гораздо больше опыта. Та игра в Лиссабоне с Атлетико стала ключом к успеху этой команды. Впрочем, мотивация у ребят осталась на том же уровне.

Матч Ливерпуль – Реал можно просмотреть по ссылке

Знаю, что завтра все будут волноваться. Но, глядя на спокойствие своих игроков, я получаю большую уверенность. Мы должны продемонстрировать ту игру, что и в течение сезона. Выигрывает тот, кто покажет свои лучшие качества.

Помню все свои финалы Лиги чемпионов – и тот между Миланом и Ливерпулем в 2005 тоже. Это 5-й финал для меня, но ощущение, как в первый раз. Мы должны быть готовы ко всему. Реал сделает все возможное, но не факт, что этого будет достаточно для победы. Иногда в футболе есть вещи, которые не можешь контролировать.

Стартовый состав? Я его уже знаю, но пока не могу сказать", – цитирует Анчелотти AS.

Финал ЛЧ 2021/22 Ливерпуль – Реал Мадрид стартует 28 мая в 22:00 по киевскому времени.