Полузащитник мадридцев Федерико Вальверде и его супруга Мина Бонино стали героями забавного эпизода в преддверии финала Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем.

23-летнего футболиста спросили, что бы он отдал ради победы в ЛЧ. Феде ответил: "Многое. Все, я думаю. Это уникальный трофей для любого игрока мира. Готов отдать так много вещей. Кроме моего сына. Возможно, жену отдал бы... Нет, нет, это шутка! Но я бы отдал многое, ведь не каждый день тебе удается играть в финале. Надеюсь, мы сможем выиграть титул".

Матч Ливер пуль – Реал можно просмотреть по ссылке

Впоследствии Мина Бонино, жена Вальверде, отреагировала на слова мужа. "Я не осуждаю его. Если Ривер Плейт (Мина является преданной фанаткой "миллионеров" и пишет о них в прессе – прим .) выиграет еще один Кубок Либертадорес, я его тоже отдам. Нужно жертвовать друзьями, все ради 14-й Лиги чемпионов", – написала она в Twitter.

Напомним, мадридский коллектив встретится с Ливерпулем в решающем матче сезона уже завтра, 28 мая. Стартовый свисток на Стад де Франс раздастся в 22:00 по киевскому времени.

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