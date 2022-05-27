"Многие игроки Реала могут выиграть свою 5-ю Лигу чемпионов, их тренер – 4-ю. Мы не можем купить такой опыт. Но это третий финал Ливерпуля за последние 5 лет, поэтому у нас тоже не все так плохо. Хотя Реал в текущем сезоне уже выдал несколько невероятных камбеков, их уровень уверенности очень высок.

Матч Ливерпуль – Реал можно просмотреть по ссылке

Трудно сказать, кто является фаворитом, ведь когда Ливерпуль демонстрирует свою игру, то нас тоже трудно победить. У Реала огромный опыт, но я хочу, чтобы моя команда продемонстрировала такой же менталитет, как у соперника. Знаю, что мы сыграем против команды, которая не проигрывает в финалах, но и Ливерпуль оказался здесь не случайно. Мы тоже являемся неудобным соперником для кого-либо.

Что касается Тьягу и Фабиньо, то они тренировались и вчера и сегодня. Они очень хотят сыграть.

Место проведения игры? Честно говоря, до этого вопроса я был сосредоточен только на матче. Хотите, чтобы я запустил политический месседж? Я рад, что матч играют здесь, в Париже (а не в Санкт-Петербурге – прим.) по тысяче причин. Война продолжается, и тот факт, что матч пройдет не в России – это важный месседж. Жизнь продолжается, даже если ты пытаешься ее уничтожить. Мы сыграем этот финал для всех жителей Украины", – цитирует Клоппа Fichajes.

Финал ЛЧ 2021/22 Ливерпуль – Реал Мадрид стартует 28 мая в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль – Реал Мадрид: где смотреть финал Лиги чемпионов