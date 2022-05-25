"В первую очередь должен сказать, что Реал – это команда высшего класса, клуб высшего класса. Они знают, как выигрывать футбольные матчи. Скелет команды, против которой мы играли в 2018-м, особенно если говорить о полузащите, по-прежнему в игре. Во многих аспектах ничего не изменилось. В атаке больше нет Криштиану Роналду, однако есть Карим Бензема, теперь много определяют молодые бразильцы Винисиус Жуниор и Родриго.

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Прекрасно, когда за плечами есть опыт выступлений в финалах. Я это уже говорил в 2019-м после победы над Тоттенхэмом. До того случая все мои команды в финалах были лучше соперника, но уступали. Надо было научиться побеждать в финалах, что мы и сделали. Победили не только в Лиге чемпионов, но и в других турнирах. Мы стали опытнее, что, пожалуй, хорошо.

Мы встречались с Реалом. Мы проиграли. Какой реакции вы ждете? Забавно – мы играли против мадридцев в Киеве в 2018-м, а через год выиграли Лигу чемпионов в Мадриде. Это, правда, был стадион Атлетико. Теперь мы снова встречаемся с Реалом. В общем, если мы добираемся до финала, то Мадрид каким-то образом к этому причастен.

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Конечно, есть чувство, что на этот раз мы хотим все сделать правильно, но это далеко не главное мнение. Если мы отправимся на финал, твердя себе: "Реванш! Возмездие!" и другие подобные вещи, ничего не получится. Мы добрались до финала совсем другим путем. Поэтому нам нужно придерживаться своего стиля, что мы будем делать", – цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.