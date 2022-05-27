"Я наблюдал за Реалом этого сезона, и они проиграли больше матчей в Лиге чемпионов, чем Ливерпуль за весь сезон во всех турнирах. Мадрид – очень хорошая команда, но они не такие, как Ман Сити. Не думаю, что они на уровне Челси, хотя они и обыграли оба клуба.

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На тему с камбеками можно посмотреть с двух сторон. Им очень везло в этих матчах. Если ты так хорош, то не оказываешься все время в том положении, когда нужно выигрывать на последней минуте. Ман Сити должен был их выносить, дома они должны были побеждать со счетом 6:2.

Конечно, Реал может выиграть финал – это один матч. Я просто думаю, что если бы Сити или Ливерпуль играли с Реалом в одном матче, имея весь состав и играя на максимуме, они бы выиграли", – цитирует Каррагера Sky Sports .

Напомним, противостояние испанского и английского грандов состоится 28 мая. Стартовый свисток на Стад де Франс раздастся в 22:00.

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