Нападающий Ливерпуля убежден, что его команда способна триумфовать в поединке на Стад де Франс, который состоится 28 мая.

"Как это – играть против команды, которая 13 раз побеждала в турнире? Я не знаю, сколько у них выигранных кубков, но это не главное. Все игроки Ливерпуля сосредоточены на субботнем матче. Мы сделаем все возможное, чтобы победить.

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Лично я не воспринимаю этот матч, как реванш за поражение в Киеве. Считаю, что тогда Реал выиграл, потому что заслужил победу. Они были лучшей командой, чем мы. Прошло 4 года и я думаю, что сейчас у Ливерпуля стало гораздо больше опыта. Команда стала качественнее и знает, как играть в таких поединках.

Думаю это поможет нам в финале. Мы все хотим выиграть Лигу чемпионов – это было бы особое мгновение для каждого", – цитирует Мане Marca.

Напомним, в 2018 году Реал и Ливерпуль уже встречались в финале ЛЧ, который был сыгран на НСК Олимпийский в Киеве. Именно Мане забил за английскую команду, но дубль Бейла и гол Бензема после ошибки Лориса Кариуса принесли трофей мадридцам.