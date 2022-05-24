В решающем поединке Лиги чемпионов сойдутся Ливерпуль и Реал. Они будут играть стильным мячом.

УЕФА показал официальный мяч финала Лиги чемпионов. Он белый с фирменными звездами ртутного цвета. Главный элемент – надпись на украинском и английском языках "Мир / Peace".

Ливерпуль – Реал: финал Лиги чемпионов откроет кубинская суперзвезда

Этот призыв к миру используют во всех еврокубковых матчах под эгидой УЕФА после полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Париже. Старт в 22:00 по киевскому времени. Ливерпуль и Реал сразятся за трофей.

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