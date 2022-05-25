Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах хочет, чтобы его ничего не отвлекало от подготовки к финалу Лиги чемпионов, который состоится 28 мая.

"Конечно, я останусь в Ливерпуле на следующий сезон. Это очевидно. Я не хочу сейчас обсуждать новый контракт, ведь нас ожидает очень важный матч.

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Совершенно не думаю над этим. Не хочу быть эгоистом, поэтому разговор о новом контракте мы с клубом отложили на время", – цитирует Салаха Фабрицио Романо.

Напомним, контракт египтянина с мерсисайдцами рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Салах провел на клубном уровне 50 матчей, забив 31 мяч и отдав 16 голевых передач.