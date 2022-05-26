Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах не хочет снова проиграть Реалу в финале Лиги чемпионов. Шанс на реванш будет уже 28 мая.

"Я очень мотивирован, мотивирован до конца, особенно после случившегося в прошлый раз и случившегося в воскресенье (Манчестер Сити выиграл АПЛ – прим.). Все мотивированы выиграть Лигу чемпионов.

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Помню, как я уходил с поля в Киеве. Это самый плохой момент в моей карьере. Тогда я был очень удручен. Я провел хороший сезон, команда пришла к финалу Лиги чемпионов, но проиграла. Это худшее, что может произойти с футболистом. Я узнал диагноз, когда приехал в больницу. Мы не могли так проиграть", – цитирует Салаха Liverpool Echo.

Напомним, в киевском финале Лиги чемпионов Реал обыграл Ливерпуль. Мохамед Салах был вынужден досрочно покинуть футбольное поле из-за травмы, полученной в борьбе с капитаном мадридцев Серхио Рамосом.

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