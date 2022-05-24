"Не чувствую никакого давления. На поле давление исчезает. Подготовка к финалу такая же, как и к остальным матчам. Не нужно работать больше. На поле вы должны получать удовольствие.

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Винисиус не просит у меня советов, я прошу его хорошо сконцентрироваться. Он молод, но не на поле, у него более 100 сыгранных матчей. Когда говорят о лучших в мире и не включают Винисиуса, который забивает голы, делает передачи... Я много с ним разговариваю, потому что думаю, что он может быть более решительным, может сделать больше.

У Ливерпуля очень хорошие игроки. Их команда не сильно изменилась за эти годы. Но, в конце концов, мы должны смотреть на нашу игру. И если мы сделаем свое дело, то произойдет то, что должно произойти. Я в этом уверен", – цитирует Бензема Sport.es.

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