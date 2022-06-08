Сборная Украины

"Сине-желтые" понесли минимум две потери на первый матч Лиги наций против Ирландии и, очевидно, на следующие поединки тоже. Об этом рассказал Александр Петраков на пресс-конференции – главный тренер сборной признался, что уже хочет домой.

Украина не сыграет на Евро-2022 U-19 – вырванная победа над Нидерландами и досадный вылет из-за желтых карточек.

"Мне не предложат, это уже понятно" Мирон Маркевич скептически оценил свои шансы стать главным тренером сборной.

Топ-матчи дня

Продолжился второй тур Лиги наций. Италия удержала победу над Венгрией – первый триумф "Скуадры", гости не смогли создать вторую сенсацию.

Англия спасла ничью с Германией – Кейн забил юбилейный гол и стал вторым бомбардиром в истории сборной.

Форвард Динамо голом принес победу своей сборной, которая после двух туров идет без потерь.

Отбор ЧМ-2022: Австралия вырвала победу над ОАЭ и вышла в финал межконтинентального плей-офф.

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