Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о подготовке к матчу против Ирландии – стартового для "сине-желтых" в Лиге наций 2022/23.

"Есть ли шансы попасть хотя бы в заявку тем футболистам, которые не играли с Уэльсом и Шотландией – Лунин, Попов, Сикан, Игнатенко? Они завтра все будут играть.

Изменил ли бы что-нибудь, если бы можно было переиграть матч с Уэльсом? Ничего бы я не менял.

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Кто будет играть справа в защите вместо Караваева? Ты так меня спрашиваешь, будто работаешь в штабе сборной Ирландии. Ты не на них работаешь (к журналисту – прим. "Футбол 24")? Я так шучу. Будет играть не Караваев, а другой футболист.

Много ли будет изменений завтра в составе? Увидите. Сейчас у меня тренировка еще будет. Как я могу ответить?

Насколько поражение в Уэльсе эмоционально истощило сборную? Очень сильно. Провожу с игроками индивидуальные беседы, стараюсь улыбаться, поддерживать их. Я – главный тренер, я не могу ходить, опустив голову. То, что у меня на душе – это мои дела, а игроков я должен поддерживать. Сказал, что на этом жизнь не кончается. Этот день уже не вернешь. Страницу пролистнешь – так и живешь. Это футбол. Это спорт.

Обращался ли ко мне Ротань с просьбой помочь игроками молодежной сборной в матче с Францией? Он мне не звонил.

Есть травмы у нас. Выбыл Георгий Бущан, Тарас Степаненко. Возили их на МРТ. Слава богу, у Степаненко нет перелома пальца. У Бущана голеностоп немного подвернутый, 7-10 дней им сказали. Приболел Соболь, сейчас не будет тренироваться. Это все проблемы. Все остальные здоровы.

Сложно ли было перестроиться на другой турнир после чемпионата мира? Мы уехали из страны еще 30 апреля, не были дома, работали месяц. Было сложно, все накапливается. Я такой человек, что очень люблю свою страну. Лучше моего Киева для меня на земле ничего нет. Потому я хочу домой. Ребята отдохнут. Не знаю, когда будут играть нашу УПЛ. Не знаю, что вам сказать. Говорю за себя – я хочу домой.

Желаю всем вам мирного над головой. Спасибо", – завершил Петраков.

Матч Ирландия – Украина стартует 8 июня в 21:45 по киевскому времени. Это первый поединок нашей сборной в Лиге наций 2022/23, тогда как ирландцы уже сыграли один тур и уступили Армении (0:1).

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