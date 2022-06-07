Австралия победила ОАЭ и еще на шаг приблизилась к выходу на ЧМ-2022.

Квалификация ЧМ-2022

ОАЭ – Австралия – 1:2

Голы: Канеду, 57 – Ирвин, 53, Хрустич, 84

Обе команды встречались в четвертом раунде отбора на ЧМ в Азии. Первый тайм был безголевым, но равным – оба не рисковали. Но после перерыва забила Австралия усилиями Ирвина.

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Канеду сразу же ответил от имени Объединенных Арабских Эмиратов, но развить успех коллектив не сумел. В конце встречи Хрустич подарил номинальным гостям победу. Игроки ОАЭ со слезами на глазах услышали финальный свисток.

Австралия уже 13 июня сыграет с Перу в финале межконтинентального плей-офф отбора на Мундиаль. Победитель получит путевку в Катар.

Австралия победила ОАЭ и приблизилась на один шаг к квалификации чемпионата мира. Далее: Перу pic.twitter.com/VO4STxtrMS — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) 7 июня 2022 г.

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