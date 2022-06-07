Цыганков начал сотрудничество с братом Гвардиолы, чтобы ускорить переезд в Европу
Уход Виктора Цыганкова из Динамо планируется уже в летнее трансферное окно.
Полузащитник Динамо Виктор Цыганков начал сотрудничество с футбольным агентством SEG, сообщает ТаТоТаке.
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24-летний футболист заключил соглашение с сотрудником компании Пере Гвардиолой (братом Хосепа Гвардиолы, – прим.). Главная задача специалиста – трудоустройство украинца в одном из топ-чемпионатов Европы уже этим летом.
К слову, агент был замечен на матче сборной Украины против Шотландии – в Глазго он провел встречу с Цыганковым.
Напомним, контракт Виктора с Динамо действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.
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