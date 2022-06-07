Уход Виктора Цыганкова из Динамо планируется уже в летнее трансферное окно.

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков начал сотрудничество с футбольным агентством SEG, сообщает ТаТоТаке.

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24-летний футболист заключил соглашение с сотрудником компании Пере Гвардиолой (братом Хосепа Гвардиолы, – прим.). Главная задача специалиста – трудоустройство украинца в одном из топ-чемпионатов Европы уже этим летом.

К слову, агент был замечен на матче сборной Украины против Шотландии – в Глазго он провел встречу с Цыганковым.

Напомним, контракт Виктора с Динамо действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

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