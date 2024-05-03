Кулаков получил разрыв латерального мениска в поединке против Колоса, сообщает ТаТоТаке.

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Нападающему сегодня в Киеве была сделана операция, которой руководил начальник медицинского штаба Шахтера Дмитрий Скибинский. Отмечается, что Кулаков сможет возобновить полноценные тренировки примерно через четыре месяца.

К слову, Андрей провел 21 матч за Александрию в этом сезоне, в которых отметился голом и ассистом.

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