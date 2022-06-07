Мирон Маркевич поделился мнениями о перспективах возобновить тренерскую карьеру после 6 лет паузы.

– У Петракова подходит к концу контракт со сборной. Как вы считаете, ему предложат новое соглашение?

– Я не уверен, что сейчас следует менять тренера. Из-за одного поражения не нужно снимать человека, тем более что сборная неплохо выглядела.

– А если все-таки не продолжат и предложат вам возглавить сборную, согласитесь?

– Мне не предложат, это уже понятно.

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– Вы имеете в виду, пока в должности президента УАФ находится Павелко?

– Это долгая история, не хочу говорить об этом. Это должно было произойти пять лет назад, а сейчас эту тему нечего обсуждать.

– Итак, будем лоббировать на должность главы УАФ Худжамова.

– Да нет, я в это влезать не хочу (смеется, – прим. автора).

– Ну, вы же говорили в недавнем интервью, что хотите поработать.

– Конечно, хочу. Даст бог, еще несколько лет поработаю. Сегодня нет предложений, но завтра они могут появиться. Если не появятся, то ничего страшного, я проработал больше 30 лет. А в сборной я сейчас не вижу смысла менять тренера.

– У многих клубов УПЛ сейчас нет тренеров: Кривбасс, Ворскла, Заря. Из них с вами никто не связывался?

– Пока со мной никто не говорил. Наверное, на возраст смотрят, ведь я уже немолодой (смеется), – резюмировал Маркевич в комментарии FanDay.

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