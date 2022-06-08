Сборные Германии и Англии неудачно приступили к новому розыгрышу Лиги наций. "Бундестим" потеряла очки в Италии, а "три льва" вообще проиграли в Венгрии. Конечно, вряд ли обе команды вылетят из элитной группы турнира, однако они точно не согласились бы на фиаско в личной встрече – англичанам необходимо было реабилитироваться, а немцы не могли подвести мюнхенскую публику. Да и само противостояние этих стран в футболе исторически важно.

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Немцы провели первый тайм активнее, удерживая мяч 56% игрового времени и нанеся 10 ударов против 6-ти у гостей. Подопечные Ханси Флика здорово вступали в контрпрессинг и разгоняли быстрые атаки, однако нельзя сказать, что островитянам было тяжело – матч был равным. По моментам команды также не переигрывали друг друга.

Хозяева до перерыва имели две очевидные возможности отличиться. Первую упустил Мусиала, который на 16-й минуте полетел на замыкание прострела от Хофмана и не смог нормально попасть по мячу. На 23-й же Хофман забил гол вследствие заброса из глубины за спину защитникам и выхода один на один с Пикфордом – впрочем, лайнсмен заметил у Йонаса минимальный офсайд, не засчитав взятие ворот. Кроме того, в компенсированное время Мусиала воспользовался неудачным выносом британцев, бахнув с лёту из пределов штрафной. Пикфорд поймал мяч.

Англия могла открыть счёт ещё на 8-й минуте благодаря Кейну, которому удалось получить проникающую передачу от Стоунза и выстрелить с правого края штрафной. Нойер выручил немцев. На 26-й минуте Кейн имел ещё лучший случай: Нойер не смог выбить подачу Триппьера из углового, а Харри выиграл подбор и мощно пробил метров с семи – выше ворот! Кроме того, на 45+3 Сака отважился на дальний удар, направив сферу в дальний угол. Она прошла рядом со штангой.

Все остальные эпизоды были перспективны, но логичного завершения не имели. Обеим командам несколько мешал испанский арбитраж, срывавший потенциально опасные атаки из-за мелких контактов в единоборствах. Англия, к тому же, осталась без Филлипса, которого из-за травмы на 14-й минуте пришлось менять на Беллингема. В конце концов, отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

На старте второго тайма содержание игры не менялось, пока "Бундестим" неожиданно не открыла счёт. На 52-й минуте Киммих исполнил фантастическую передачу с глубины на правый край штрафной, где оказался Хофман – Йонас принял мяч, развернулся и вторым касанием пробил мимо Пикфорда. 1:0!

Англичане практически сразу огрызнулись дальним ударом Маунта, который не без труда парировал Нойер, однако в последующие 20 минут Германия тотально доминировала на поле. Хозяева держали мяч 72% игрового времени, пасовали с точностью 92% (против 78% у гостей) и создали два блестящих момента для взятия ворот. Так, на 70-й минуте Раум вырезал крутую передачу с левого фланга на дальнюю штангу, а Мюллер, приняв её, бахнул метров с четырёх – Пикфорд спас "трёх львов"! На 75-й же свежий Вернер получил проникающий пас от Хаверца и пробил с левого края штрафной под опорную ногу голкиперу. Пикфорд выручил и здесь.

Гарет Саутгейт вынужден был что-то придумывать. Наставник сборной Англии в середине второго тайма решил снять Маунта, выпустив Грилиша – и этот ход едва не сработал! На 76-й минуте Джек исполнил шикарный кросс с левого фланга, а Кейн замкнул его в падении на дальней штанге. Мяч шёл в противоход Нойеру, однако Ману парировал! Тогда тренер выпустил Боуэна вместо Сака, вновь едва не угадав – на 84-й минуте Джаррод замкнул прострел от Стерлинга, однако забить гол не дал Клостерманн. Защитник вынес мяч из линии ворот.

В конце концов, на 87-й минуте англичане добились своего, заработав пенальти. Кейна в штрафной сбил Шлоттербек, хотя даже на повторе не было понятно, где случился фол. Тем не менее, испанский арбитр Карлос дель Серро Гранде, лично просмотрев видео, указал на "точку".

Кейн уверенно обыграл Нойера, забив свой 50-й гол за сборную Англии! Таким образом, нападающий Тоттенхэма стал вторым бомбардиром в истории "трёх львов", опередив самого Бобби Чарльтона! До первого места, на котором разместился Уэйн Руни, осталось отличиться всего 3 раза.

Харри вполне мог и 51-й провести, однако подставить ногу под острый прострел Грилиша в центр штрафной ему не удалось. В конце концов финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Германия остаётся на третьей позиции в "группе смерти", Англия – четвёртая!

Италия удержала победу над Венгрией – первый триумф "Скуадры" в Лиге наций, гости не смогли создать вторую сенсацию